Bản tin 8H: Jackpot ‘nổ’ ở Đồng Nai, gần 50 tỷ đồng tìm được chủ nhân

Độc đắc gần 50 tỷ ở Đồng Nai. Hôm qua (7/8), Vietlott đã mở thưởng kỳ quay 159 loại hình Power 6/55. Kết quả của kỳ quay này là bộ số: 03-09-15-20-39-49 và số đặc biệt 04. Thông qua hệ thống kinh doanh xổ số, Vietlott đã xác định có 01 tấm vé trúng giải Jackpot 1 với giá trị tiền thưởng lên đến hơn 47 tỷ đồng. Vé trúng Jackpot 1 có dãy số 03-09-15-20-39-49 được phát hành từ điểm bán vé số 65 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (thuộc đại lý Việt Thọ). Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 4/8, điểm bán vé số 70/1A Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trực thuộc đại lý Việt Thọ cũng có 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá 3,6 tỉ đồng.

Vùng áp thấp di chuyển chậm, có khả năng mạnh thêm. Vùng áp thấp khiến vùng biển phía Nam khu vực Bắc biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8. Về sáng sớm và đêm nay (8/8), mưa dông sẽ còn xảy ra ở diện rải rác cho khu vực Bắc Bộ, tập trung chủ yếu ở vùng núi Tây Bắc và khu vực trung du đồng bằng phía Đông Bắc Bộ. Tuy lượng mưa không quá lớn nhưng trong cơn dông có khả năng vẫn đi kèm với tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm nên bà con chú ý đề phòng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/8, Cục Thuế TP HCM cho biết người có thu nhập 41 tỉ đồng từ Facebook, Google… đã nộp đủ số tiền bị truy thu 3 tỉ đồng. Thông tin này được ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, xác nhận với phóng viên. Riêng số tiền phạt 1,1 tỉ đồng do nộp chậm, ông Bình cho biết sẽ kiểm tra người này nộp hay chưa rồi thông báo sau. Cách đây 1 tuần, Cục Thuế TP HCM ra quyết định truy thu 3 tỉ đồng và phạt nộp chậm 1,1 tỉ đồng đối với một cá nhân viết chương trình trò chơi được tải nhiều trên mạng xã hội Facebook, Google, YouTube... và đã chạy quảng cáo trên các chương trình này. Người này được trả hơn 41 tỉ đồng trong hai năm 2016, 2017 nhưng không kê khai và nộp thuế. (XEM CHI TIẾT)

Bé gái ở Nghệ An bị sét đánh tử vong khi ngồi trên bãi cỏ. Chiều 7/8, em N.T.N (13 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng em gái và một bé gái hàng xóm đi chăn trâu ở cách đồng cỏ cách khu dân cư vài trăm mét. Trong lúc trời mưa, ba bé gái ngồi bên nhau tại bãi cỏ thì bị sét đánh trúng. Em Nhâm văng vài mét, cháy da, rách quần áo, tử vong tại chỗ. Hai bé còn lại không bị thương nên chạy về làng hô hoán. (XEM CHI TIẾT)

Kinh hãi, bé trai thủng tới 50 lỗ ở ruột do ấu trùng giun chó, mèo. Bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 7/8 cho biết, một bé trai 2 tuổi (ngụ TP Vinh, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc, thủng đoạn cuối hồi tràng và manh tràng do nhiễm ấu trùng giun tròn từ chó, mèo. Theo người nhà bệnh nhân, trước đó 6 tháng, bệnh nhân 2 tuổi này đã có những biểu hiện sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật điều trị bệnh lý. Điều bất ngờ là chỉ trên 1 đoạn ruột dài 30 cm nhưng có tới khoảng 50 lỗ thủng với đường kính 0,5 đến 1 cm. (XEM CHI TIẾT)

Nhân viên quán game ở Đà Nẵng treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh. Sáng 6/8, một số khách chơi game tại quán game trên đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện Nguyễn Viết X. (27 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định anh X. tự tử. Được biết, X. xin vào làm nhân viên tại quán game mới hơn 1 tuần. Trong thời gian làm việc, X. có nhiều biểu hiện mắc chứng trầm cảm.

Cựu Phó Tổng thống Argentina bị kết án hơn 5 năm tù vì tội tham nhũng. Ngày 7/8, cựu Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou nhiệm kỳ 2011-2015 đã bị kết án 5 năm 10 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ và tham gia đàm phán không đúng thẩm quyền trong thương vụ mua trái nguyên tắc nhà máy in tiền Ciccone. Theo phán quyết được đưa ra trong phiên tòa xét xử công khai tại Tòa án hình sự liên bang số 4 ở Buenos Aires, ông Boudou phải bị giam giữ ngay lập tức cũng như nộp khoản tiền phạt 90.000 peso, tương đương 3.200 USD, và bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các cơ quan công quyền vĩnh viễn.

Ấn Độ giải cứu 24 bé gái khỏi cơ sở tình thương trá hình. Cảnh sát Ấn Độ vừa giải cứu 24 trẻ em gái, đồng thời cho đóng cửa một cơ sở tình thương trá hình hoạt động bất hợp pháp tại huyện Deoria, tỉnh Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, sau khi một thanh niên sống tại đây bỏ trốn và thông báo tới lực lượng chức năng về tình trạng lạm dụng tình dục tại cơ sở này. Đây là vụ lạm dụng tình dục thứ hai gây rúng động, diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau vụ việc 29 trẻ em gái bị hãm hiếp và bị tra tấn tại bang Bihar, gây phẫn nộ trong công chúng.



Tú Oanh