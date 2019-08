Bản tin 8H: Kết luận bất ngờ vụ hơn 300 thi thể thai nhi lẫn trong rác

Quảng cáo

Ngày 12/8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, sau khi có kết quả điều tra, xác minh vụ việc phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi tại Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau. Văn bản nêu rõ, việc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý - chủ đầu tư Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau) khai báo từ khi hoạt động đến nay phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác, sau đó chôn cất trong khuôn viên của nhà máy là chưa có cơ sở. Chủ tịch tỉnh đề nghị Công ty Công Lý nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng 300 thi thể thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/8), Bắc Bộ nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày ở các tỉnh Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng có thể sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Hôm nay, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa điều trị thành công cho bệnh nhi M.A.N., 12 tuổi, dân tộc Mông, trú tại Túc Đán, Trạm Tấy, Yên Bái bị đỉa chui vào họng. Cách đây khoảng 1 tháng, trong lúc đi chăn trâu, N. có uống nước bên bờ suối. Trở về nhà, N. có triệu chứng ho nhiều, đau họng, khàn giọng, khó thở từng cơn và ho ra máu. Sau 2 đợt điều trị ở trạm y tế xã, tình trạng của N. không đỡ mà còn có dấu hiệu khó chịu hơn, gia đình đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ để thăm khám. Kết quả nội soi, cổ họng của bệnh nhi có một con đỉa còn sống đang bám vào thanh, khí quản. Để điều trị, bệnh nhi được chỉ định nội soi gây mê khí phế quản. Quá trình nội soi các bác sĩ gắp ra một con đỉa no máu, dài 6 cm.

Tối 12/8, một lãnh đạo thị xã La Gi (Bình Thuận) xác nhận, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong vụ sóng biển cuốn trôi vào chiều 10/8. Theo vị này, qua 2 ngày tìm kiếm, lực lượng phát hiện thi thể anh Hồ Duy Phương (27 tuổi, trú Quảng Nam) tại thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. Còn thi thể Mai Hữu Thoại (26 tuổi) trôi dạt tại xã Tân Tiến. Được biết, 2 nạn nhân trên là người của đoàn khách hơn 300 người do Công ty SRITHAI Bình Dương tổ chức tour du lịch tại resort Đất Lành, xã Tân Tiến (thị xã La Gi, Bình Thuận). Trước đó, 18h30 ngày 10/8, lực lượng cứu hộ đưa 10 người đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi. Tuy nhiên, 4 nạn nhân không qua khỏi, trong đó có một nhân viên cứu hộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai, tính đến ngày 12/8, thiệt hại do ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ rất nặng nề. Cụ thể, đã có 10 người chết (Gia Lai: 1; Đắk Lắk: 1; Đắk Nông: 5 người; Lâm Đồng: 1; Kon Tum: 2); 1 người mất tích (Đồng Nai); 4 người bị thương (Lâm Đồng). Về nhà ở: 3.717 nhà bị ngập nước (Đắk Lắk: 913 nhà; Đắk Nông: 60 nhà; Bình Phước: 4 nhà; Đồng Nai: 32 nhà; Bình Thuận: 252 nhà; Gia Lai: 26 nhà; Lâm Đồng: 2.430 nhà); 789 nhà phải di dời (Đồng Nai: 250 nhà; Lâm Đồng: 548 nhà). Trong khi đó, đã có 18.382ha lúa, hoa màu bị ngập; 703ha cây trồng lâu năm, 2.558ha cây trồng hàng năm, 1.083ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đối với thủy sản, hiện thống kê sơ bộ có 125ha nuôi cá truyền thống, 4.300m3 lồng bè bị thiệt hại. Ước tổng số thiệt hại là khoảng 992,5 tỷ đồng.

Ngày 12/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm khiến 2 thượng úy cảnh sát cơ động tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 10/8, Thượng úy Đào Văn Khá (32 tuổi, quê TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Thượng úy Lê Văn Việt (28 tuổi, quê huyện Mõ Cày Nam, Bến Tre, cùng đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ đi xe máy hiệu Exciter BKS 71B1-984.09, lưu thông trên quốc lộ 51, theo hướng ngã ba Thái Lan đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đến khu vực gần Trạm thu phí quốc lộ 51 (thuộc địa phận Khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa), xe máy của 2 cảnh sát tông vào dải phân cách cứng trên đường. Sau cú va chạm, Thượng úy Khá tử vong tại chỗ, Thượng úy Việt được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một công ty bị phạt 120 triệu đồng vì khai thác khoáng sản không phép. Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt 120 triệu đồng đối với Cty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo quyết định xử phạt, Intracom, do ông Nguyễn Thanh Việt (Shark Việt) làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Căn cứ hành vi vi phạm, UBND tỉnh Lào Cai quyết định xử phạt hành chính Intracom với số tiền 120 triệu đồng.

