Bản tin 8H: Kết quả xét nghiệm của người đàn ông Hàn tử vong gần bệnh viện

Quảng cáo

Ngày 25/2, một người đàn ông Hàn Quốc tên Jung Jin Yong (SN 1976), nhập cảnh vào Việt Nam từ 28/1, được tìm thấy tử vong gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tối 26/2, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh Vũ Huy Phương cho biết kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xác định, ông Jung âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong. Được biết, ông Jung bị đái tháo đường type 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/2 thời tiết miền Bắc vẫn duy trì lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 12-31 độ C. Miền Trung sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 17-28 độ C. Nam Bộ nắng nóng 36 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất 24-27 độ.

Chiều 26/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi xử phạt hành chính Phạm Thành Dương (27 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Hoàng Việt Quốc Trãi (29 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi). Được biết, 2 thanh niên này sử dụng hai tài khoản Facebook cá nhân để đăng và chia sẻ 189 bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo... Ngoài bị phạt mỗi người 5 triệu đồng, hai đối tượng còn bị yêu cầu chấm dứt hành vi trên.

Ngày 26/2, Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang điều tra cái chết của ông ông L.N.D. (phường Đức Long) vào tối 25/2, với chẩn đoán “nghi ngộ độc rượu”. Trước đó, ông D. có mua 3 lít rượu tại tiệm tạp hóa trên đường Trần Lê, phường Đức Long, vào ngày 21/2. Trước đó, ngày 22/2, hai người khác là ông P.C.Kh. và anh V.T.H. (cùng ở phường Đức Long) cũng tử vong sau khi uống rượu mua tại tiệm tạp hóa trên.

Khuya 25/2, một cặp nam nữ đi thang máy của chung cư Trung Đông Plaza, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Sau đó, người đàn ông có hành vi đạp vào người, túm tóc, liên tục đánh vào vùng mặt của người phụ nữ. Ngoài ra, người này còn nắm tóc, đập đầu người phụ nữ vào thang máy. Người này còn còn đá cửa thang máy khiến thang máy ngưng hoạt động. Hiện, lực lượng chức năng mới xác định, người đàn ông đang sinh sống tại một căn hộ ở chung cư trên, chưa rõ lý do hành hung.

Ngày 26/2, thông tin từ Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cho biết, kể từ 1/1 đến 24/2/2020, cơ quan này nhận được văn bản đề nghị của lực lượng CSGT, thanh tra giao thông về việc chặn đăng kiểm đối với hơn 3.700 xe ô tô vi phạm giao thông nhưng chưa chấp hành đúng thời hạn xử phạt. Trước đó, tính đến hết năm 2019 còn khoảng 3.000 trường hợp xe khác cũng bị đề nghị chặn đăng kiểm, nâng tổng số xe bị chặn hiện nay lên hơn 6.700 xe. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/2, Sở Du lịch TP Đà Nẵng có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn về việc ứng phó dịch Covid – 19 trong hoạt động du lịch. Cụ thể, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tạm dừng việc khai thác các tour du lịch đưa khách đi và đến từ các vùng có dịch tại Hàn Quốc thông qua các đường bay trực tiếp Hàn Quốc – Đà Nẵng, đặc biệt là khách đến từ hoặc đi qua khu vực thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang kể từ ngày 26/2. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh