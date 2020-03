Bản tin 8H: Kết quả xét nghiệm lần 3 của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Quảng cáo

VTC News dẫn nguồn tin từ Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 với virus SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19). Lần thứ 3 xét nghiệm của Bộ trưởng vẫn cho kết quả âm tính như 2 lần trước. Trước đó, Bộ trưởng Dũng cho biết sẽ kết thúc thời hạn 14 ngày cách ly vào 16/3, sau đó sẽ đi làm bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (15/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 21 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 19 độ C.

Khoảng 17h30 ngày 14/3, tại trụ sở UBND phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xe của Trung tâm Văn hóa huyện Tuy Phong chở các nhân viên y tế đi phun thuốc khử khuẩn đang đậu sân UBND phường thì bốc cháy. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đã dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị cháy rụi phía sau.

Ngày 14/3, ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết hàng trăm bao tải nghi chứa dầu thô hoặc nhựa đường trôi dạt vào khu vực bãi biển xã Thừa Đức, Thới Thuận, huyện Bình Đại. Lực lượng chức năng nhận định chất lỏng này là dầu thô hoặc nhựa đường, số lượng ước ban đầu hơn 700 bao, mỗi bao nặng khoảng 25kg. Ông Quân cho hay huyện đã thuê người thu gom hết các bao tải này này lại, sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ tiến hành xử lý.

Tối 14/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra thông báo đề nghị các công dân trở về từ các vùng dịch khi về Hà Nội từ ngày 1/3 sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Những cá nhân này cần phải liên hệ cơ quan y tế theo số điện thoại 0969082115, 0949396115, hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí. Tính tới tối 14/3, Việt Nam đã ghi nhận 53 ca mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp điều trị khỏi ra viện.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã có chỉ đạo về việc tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu trên địa bàn TP. Thời gian tạm đóng cửa kể từ 18h ngày 15/3 đến hết 31/3. Theo UBND TP, chỉ đảo này nhằm hạn chế sự tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn TP. (XEM CHI TIẾT)

Trao đổi với Tiền Phong tối 14/3, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tá Hoàng Nghĩa Phượng cho biết, chiều 14/3, hai cháu Nguyễn Kim Ngân và Nguyễn Thị Thương (cùng SN 2004) đã được các chiến sỹ công an tìm thấy, đưa về bàn giao cho gia đình. Theo đó, hai nữ sinh được xác định là ở huyện miền núi Tân Kỳ, cách nhà khoảng 80km. Hai nữ sinh rủ nhau đến chơi nhà bạn, sợ bố mẹ mắng nên không dám gọi về. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh