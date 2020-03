Bản tin 8H: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi dưới 16 độ C

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 31/3 đến 1/4, do không khí lạnh liên tục tăng cường, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ, vùng núi từ 16-18 độ C. Thời tiết Hà Nội từ ngày 31/3 đến 1/4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Tối 30/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về việc dừng hoạt động của xe buýt công cộng trên địa bàn. Hệ thống xe buýt công cộng của TP.HCM sẽ tạm dừng từ 0h ngày 1/4 đến hất 15/4. Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc từ chiều 30/3.

Vào khoảng 17h ngày 30/3, hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà hai tầng nằm sâu trong hẻm ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Lúc này, chủ nhà đi vắng. Đến 18h40 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại 8 căn nhà, trong đó có 4 căn nhà cháy hoàn toàn, 4 căn nhà còn lại bị cháy hơn 50%. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Chiều 30/3, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị trên địa phận thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng lúc 16h45 cùng ngày, ông Tùng chứng kiến khoảng hơn 20 người đang chơi bóng chuyền tại sân cơ quan dù đang trong giờ làm việc. Ông Tùng sau đó nghiêm khắc phê bình Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng vì để tập trung đông người chơi bóng chuyền trong giờ làm việc, còn không đeo khẩu trang.

Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đến nay dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã thanh toán cho tổng thầu 509/644 triệu USD, tương đương 79% giá trị hợp đồng. Theo hợp đồng, khi dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng sẽ thanh toán cho tổng thầu 95% giá trị (tương đương tăng thêm 105 triệu USD), 5% còn lại là giá trị bảo hành dự án. Dự kiến tháng 2 vừa qua dự án bắt đầu vận hành thử toàn hệ thống liên tục 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu, thanh toán. Nhưng tiến độ bị lùi lại và chưa xác định được thời gian vận hành thử.

Khoảng 20 giờ 30/3, xe đầu kéo (chưa rõ biển số) kéo theo rơ-mooc BKS 29R-046.64 di chuyển trên đại lộ Tôn Đức Thắng (Tp Hải Phòng), đến gần ngã tư Metro Hải Phòng (quận Hồng Bàng) thì bất ngờ bốc cháy. Được người dân thông báo, lái xe mới biết và thoát ra ngoài. Ít phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, vụ cháy được dập tắt nhưng chiếc xe đầu kéo đã bị thiêu rụi. Một số nhà dân bên đường sát hiện trường vụ cháy cũng bị ảnh hưởng, như nứt kính, hư hỏng một số vật dụng phía ngoài...

Đến 6h ngày 31/3, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS - Cov - 2, nâng tổng số người mắc COVID - 19 lên 204. Đó là một bé trai 10 tuổi ở TPHCM, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 15/3. Tính tới ngày 30/3, Việt Nam đã công bố chữa khỏi bệnh cho 55 bệnh nhân COVID-19, trong đó, 16 ca ở giai đoạn 1, 39 ca ở giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3). Trong ngày 30/3, 30 người được công bố khỏi bệnh, bao gồm ca bệnh số 17 - bệnh nhân đầu tiên của Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh