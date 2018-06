Bản tin 8H: Kinh hãi hai người đàn ông đu vào đầu xe tải đang chạy

Hai người đàn ông đu trên đầu xe tải chạy suốt quãng đường dài. Mặc cho xe tải vẫn đang băng băng trên đường, hai chàng trai vẫn "kiên trì" bám víu lấy phần đầu của chiếc xe tải.

Hà Nội tăng nhiệt, trời oi bức nhẹ. Rãnh thấp Tây Bắc-Đông Nam và vùng xoáy thấp suy yếu, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại các tỉnh miền Bắc trong sáng nay trời còn có mây nhiều, đến trưa và chiều mây giảm, trời chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 32-33 độ C, còn ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội nhiệt độ từ 33 -35 độ C, trời oi bức nhẹ về trưa và chiều. (XEM CHI TIẾT)

Ngủ say sau khi xem World Cup, nhà cháy vẫn không hay biết. Khoảng 3h ngày 27/6, căn nhà số 87/2 đường Lê Hồng Phong (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) của ông Trần Ngọc Châu bất ngờ bốc cháy dự dội. Lúc này, gia đình ông Châu đang ngủ say sau khi xem bóng đá World Cup, không hề hay biết vụ việc. Rất may, hàng xóm ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ nhà ông Châu nên đã chạy sang đập cửa, tri hô đánh thức chủ nhà dậy thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng rất nhiều tài sản trong phòng đã bị thiêu rụi. (XEM CHI TIẾT)

Bất cẩn khi băng qua đường ngang dân sinh, hai mẹ con thương vong. Khoảng 14h20 ngày 27/6, tại đường ngang dân sinh thuộc địa phận ngã ba Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), điều khiển xe máy chở mẹ về quê chơi, không quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh dẫn tới bị tàu hỏa tông trúng. Cú đâm mạnh khiến người mẹ tử vong tại chỗ, chị N. được đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một cô gái tử vong khi qua suối ở Lào Cai. Khoảng 15h20 ngày 27/6, Vàng Lở Mẩy (SN 1999, trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), lội qua con suối Sủng Hoảng thuộc điạ bàn thôn Trung Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, bất ngờ trượt ngã tử vong tại chỗ. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, sự việc xảy ra khi trời nóng, nước suối không lớn, nguyên nhân dẫn đến tử vong chủ yếu do nạn nhân bị ngã đập đầu vào đá rồi sau đó bị nước suối làm ngạt thở.

Sân bay náo loạn vì cảnh báo nhầm “Máy bay bị tấn công”. Sự xuất hiện của hàng chục chiếc xe cảnh sát và PCCC, kèm theo còi hú inh ỏi đã khiến cả sân bay náo loạn. Theo đó, sự việc hi hữu này xảy ra ở một chuyến bay của hãng hàng không JetBlue tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do phi công JetBlue vô tình gửi nhầm tín hiệu cho kiểm soát không lưu rằng máy bay đang bị tấn công nên toàn bộ chuyến bay đã bị hủy để bảo đảm tính mạng cho các hành khách.

Cháy tại trung tâm thương mại thủ đô Moscow của Nga. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, khoảng 3.000 người đã được sơ tán khỏi Trung tâm mua sắm Atrium - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của Moscow - vào hôm 27/6, sau khi hỏa hoạn xảy ra trên nóc nhà toà nhà này. Theo lực lượng cứu hỏa, một đám cháy nhỏ xảy ra trong lớp cách nhiệt trên mái nhà của trung tâm mua sắm. Ngọn lửa đã được dập tắt trước khi nó có thể lan rộng và khu vực bị ảnh hưởng bị giới hạn khoảng 10 mét vuông.



