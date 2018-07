Bản tin 8H: Kinh hãi, mẹ dùng dao đâm vào bụng con 11 tháng tuổi

Đã xác minh được đối tượng gây sai phạm vụ điểm thi ở Hà Giang. Sau quá trình thanh tra, rà soát kỳ thi và chấm thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện một đối tượng gây ra sai phạm trong kỳ thi THPT 2018 tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên thông tin chi tiết như đối tượng đó là ai, ở đâu, động cơ và mục đích của đối tượng là gì, còn có ai liên quan nữa hay không… chưa được công bố. Hiện cơ quan chức năng đang đấu tranh khai thác, điều tra làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng này. (XEM CHI TIẾT)

Áp thấp nhiệt đới áp sát Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với áp thấp nhiệt đới nên trong ngày hôm nay, ở Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to. Cảnh báo: Trong ngày và đêm 18/7, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) sẽ có mưa to đến rất to trở lại; sau đó vùng mưa to có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ trong ngày 19-20/7. (XEM CHI TIẾT)

Đình bản 3 tháng báo Tuổi trẻ Online. Từ tiêu đề “Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình” đăng trên báo Tuổi trẻ Online ngày 19/6/2018 không đúng như Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TPHCM, ngày 16/6 ông Lưu Đình Phúc- Cục trưởng Cục Báo chí- Bộ Thông tin truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tờ báo này. Theo đó, ngoài khoản tiền phạt 220 triệu vì đưa thông tin gây mất đoàn kết dân tộc và sai sự thật, Tuổi trẻ Online bị đình bản 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu thực. Cục này cũng yêu cầu Báo Tuổi trẻ online cải chính, xin lỗi về thông tin sai sự thật, gây mất đoàn kết dân tộc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/7, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật khẩn cấp thành công cho bệnh nhi H.P.T (11 tháng tuổi) bị mẹ ruột dùng dao đâm vào bụng. Hiện, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Theo các BS BV Nhi đồng 2, vào tối 15/7, bệnh nhi được chuyển từ BV Nhân dân Gia Định đến bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng bị 8 vết thủng trong ổ bụng. Bà ngoại của bé T., L.K.H (ngụ quận 12, TP.HCM), cho biết, nghe tiếng cháu T. khóc ré lên khi đang quét sân, bà chạy vào nhà thì phát hiện con gái dùng dao đâm vào bụng cháu. Bà phải giành cháu từ tay con gái rồi cùng hàng xóm đưa cháu T. đi cấp cứu. Được biết, T. và một anh khách đang được bà H. chăm sóc sau khi bố mẹ ly hôn. Mẹ của T. có biểu hiện tâm thần. (XEM CHI TIẾT)

Nổ bình điện, hai thợ điện bị thương nặng. Chiều 16/7, trong lúc nhóm thợ điện đang sửa chữa hệ thống điện trên đường Trung An (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bình điện phát nổ khiến hai thợ điện bị thương, được người dân cùng lực lượng chức năng sơ cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng khá nặng. Tại hiện trường, 3 chiếc xe máy bị thiêu rụi, 1 chiếc bị cháy xém hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Elon Musk có thể bị kiện vì xúc phạm thợ lặn giải cứu đội bóng Thái. Ngày 15/7, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã vấp phải vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng sau khi công khai gọi nhà thám hiểm hang động người Anh Vern Unsworth là "gã ái nhi" trên Twitter. Unsworth đã cho biết ông đang suy nghĩ về việc sẽ kiện Elon Musk ra tòa vì những công kích này. Trước đó, Musk đã cho chế tạo một tàu ngầm cỡ nhỏ để có thể tham gia hỗ trợ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan cùng huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt trong hang động ngập lụt. Nhưng đề nghị này của ông đã bị giới chức Thái Lan từ chối. Ông cũng đã đích thân đến thăm và khảo sát hệ thống hang Tham Luang, nhưng bị yêu cầu rời khỏi hiện trường sau đó.

