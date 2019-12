Bản tin 8H: Kỷ luật, kiểm điểm 22 cán bộ liên quan đến Tràm Chim resort

Quảng cáo

Ngày 2/12, UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đã kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ liên quan để xảy ra sai phạm tại tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort (xã Tân Quý Tây). Theo đó, UBND huyện Bình Chánh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 4 người từng công tác ở xã Tân Quý Tây, gồm: Bà Võ Thị Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch; ông Lê Quang Thuận, nguyên Phó chủ tịch; Phan Nhựt Tấn và Trần Quốc Dũng, nguyên công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường. Riêng ông Võ Quốc An, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương. Đồng thời, UBND huyện Bình Chánh đã kiểm điểm trách nhiệm đối với 17 người với hình thức rút kinh nghiệm. Nhưng cán bộ trên có liên quan đến vụ tổ hợp Gia Trang Quán - Tràm Chim resort tồn tại 8 công trình không phép, sai phép, bắt đầu từ năm 2005.

Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C, có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua (2/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao ở khu vực Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ có nhiệt độ trong khoảng 12-26 độ C, phía Tây Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Siêu bão Kammuri suy yếu ngay trên Biển Đông. Ngay sau khi đổ bộ vào Philippines với sức gió giật cấp 17, siêu bão Kammuri sẽ đi vào Biển Đông, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa sau đó đổi hướng rồi suy yếu thành một vùng thấp trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay (3/12), tâm bão ngay trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. (Xem chi tiết)

Chiều 2/12, ông Lê Thuận Bé - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đã lên tiếng về việc bị tố có con với một phụ nữ ở Bình Định nhưng không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con chung. Ông Bé cho biết, trong nội dung đơn tố cáo của bà H.T.T.V (SN 1976, đang công tác Sở GTVT tỉnh Bình Định) có một số việc cần phải làm rõ như: tháng 6 bà H.T.T.V phát hiện có thai nhưng đầu năm 2016 (tức 7 tháng sau) mới cho ông Bé biết việc này. Cùng với đó tên cha trong giấy khai sinh của cháu bé ghi tên người khác chứ không phải tên ông Bé. Theo ông Bé, đã ly dị vợi thời điểm đó, muốn nhận con, nhưng khi yêu cầu đưa cháu vào TP.HCM xét nghiệm ADN, bà V. không đồng ý. Trước đó, bà V., đang công tác Sở GTVT tỉnh Bình Định, có đơn gửi UBND TP. Cần Thơ tố cáo ông Bé có quan hệ tình cảm trong thời gian 4 năm và không có trách nhiệm chăm sóc con chung. (XEM CHI TIẾT)



Tìm thấy nữ sinh 16 tuổi để lại tâm thư rồi nhảy cầu tự tử. Ngày 2/12, ông Phan Thanh Đa - Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử hôm 30/11 vào khoảng 15h cùng ngày tại đoạn gần khu vực Cầu Phủ 2 (thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm). Trước đó, khoảng 11h ngày 30/11, người dân đi đường phát hiện 1 chiếc xe máy điện cùng đôi dép tại cầu Phủ 2. Qua kiểm tra tại gần chiếc xe máy điện phát hiện có giấy tờ học sinh và chứng minh mang tên N.T. T.Tr (SN 2003) trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà. Nữ sinh Tr. để lại thư tuyệt mệnh chia sẻ sự buồn chán về kết quả học tập. (XEM CHI TIẾT)



Hà Nội đề xuất tuyến phố mang tên thật của anh hùng Núp. UBND thành phố Hà Nội dự kiến trình Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội phương án đặt tên phố Đinh Núp – tên thật anh hùng Núp, nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Theo tờ trình của UBND thành phố, phố Đinh Núp dự kiến được đặt tên cho đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh tại ô đất A5 và A7 đến ngã tư giao cắt phố Tú Mỡ tại điểm đối diện tòa chung cư CT4 Vimeco. Đường dài 1000 mét, rộng 20,5 mét, vỉa hè mỗi bên 5 mét, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh