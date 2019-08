Bản tin 8H: Lần đầu tiên một tấm vé số trúng cùng lúc 5 giải nhất

Quảng cáo

Lần đầu tiên một tấm vé số trúng cùng lúc 5 giải nhất trị giá 5 tỷ đồng. Hôm qua (1/8), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, trong kỳ quay số mở thưởng thứ 44 sản phẩm Max 3D có 1 tấm vé trúng đến 5 giải nhất và nhiều giải phụ khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng. Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có bộ số 178 - 975. Chủ nhân tấm vé đã chơi theo hình thức Max 3D+ nên đã “ẵm” trọn 5 giải nhất và các giải phụ. Đây là lần đầu tiên sản phẩm Max 3D có người trúng cùng lúc 5 giải nhất.

Bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ, cách đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng 180km. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 4h sáng nay, 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. (XEM CHI TIẾT)

Sông Hậu “nuốt chửng” gần 100m quốc lộ ở An Giang. Khoảng 0h38 phút rạng sáng ngày 1/8, vết nứt trên quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), dài khoảng 50m, chiếm khoảng 1/3 đường nhựa, xuất hiện từ ngày 27/7, bị sạt lở, sụp xuống sông Hậu. Tiếp đó, vào khoảng 2h23, sạt lở tiếp tục mở rộng. Và đến 5h30, 1/2 mặt đường quốc lộ (khoảng 20m) với chiều dài 85m về phía hạ lưu, sụp hoàn toàn xuống sông Hậu. Vị trí sạt lở tạo thành "hàm ếch" ăn sâu vào đất liền hàng chục mét. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân sạt lở do địa hình đáy sông Hậu có lạch áp sát bờ, tác động dòng chảy tạo hàm ếch và tác động của tải trọng phương tiện giao thông trên quốc lộ 91 quá lớn. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 1/8, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc tổ chức đám cưới rình rang cho con trai của bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, chưa được báo cáo về vụ việc này. Nhưng với những gì báo chí đưa tin, phải xem xét tổng thể, nếu vi phạm trong việc cưới, việc tang, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Mới đây, nhiều báo phản ánh vụ việc bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới cho con trai tới 3 ngày với 4 bữa tiệc và hàng trăm mâm cỗ. Cùng với đó, nhiều xe biển số xanh của cơ quan nhà nước xuất hiện tại đám cưới này. (XEM CHI TIẾT)



Gặp sự cố chạy thận, hơn 130 bệnh nhân phải chuyển viện ở Nghệ An. Chiều 1/8, trả lời VTC News, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An xác nhận, cách đây mấy ngày có một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xảy ra phản ứng bất thường nên dừng toàn bộ quy trình điều trị. Theo ông Chỉnh, hôm 1/8, Sở Y tế đã cử lãnh đạo Sở xuống bệnh viện, các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai về hỗ trợ. Trả lời báo chí, Bác sĩ Trần Tất Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, ngay sau khi có hiện tượng trên, 132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại đây được Bệnh viện liên hệ với ba cơ sở y tế khác là Bệnh viện đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, và Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục điều trị.

Ngày 1/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cùng các Bộ, Ngành Trung ương có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để tháo gỡ vướng mắc, đầy nhanh tiến độ. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, các bên thống nhất tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 12.500 tỷ đồng, tăng hơn 2.833 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án theo Quyết định số 1700/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 của Bộ GTVT. Trong ngày 2/8, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ ký phê duyệt tổng mức đầu tư được chỉnh và trong tuần sau UBND tỉnh này sẽ có buổi làm việc với ngân hàng để giải quyết vướng mắc về vốn vay của án.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Cục Hàng không Việt Nam thông báo dừng tiếp thu tàu bay đến sân bay Vân Đồn và sân bay Cát Bi trong khoảng thời gian từ 12h00 ngày 02/8 đến 12h00 ngày 03/8/2019. Trong đó, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phát NOTAM thông báo nội dung dừng tiếp thu tàu bay do ảnh hưởng của bão trong thời gian nêu trên. Ngoài ra, hoạt động bay tại sân bay Thọ Xuân, Nội Bài, Điện Biên và trên các đường hàng không Phân khu 1,2,3 của FIR Hà Nội có thể bị ảnh hưởng do thời tiết xấu liên quan đến hoạt động của bão. Nhiều chuyến bay sẽ bị hủy trong những ngày tới. Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được các hãng hỗ trợ chuyển chuyến bay khác miễn phí. Đồng thời, các hãng hàng không cũng khuyến cáo các chuyến bay khác trong 2 ngày này có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.



Tú Oanh