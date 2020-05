Bản tin 8H: Lao xuống sông cứu con trai, 2 mẹ con chết đuối thương tâm

Quảng cáo

Chiều 12/5, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Na Rì (Bắc Kạn) cho biết, khoảng 19h30 ngày 11/5, chị Trần Thị T (SN 1993, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì) cùng người em dâu và con trai H.T.V (SN 2010) đi dọc bờ sông Bắc Giang (đoạn qua xã Sơn Thành, Na Rì) để đánh bắt cá. Khi lội qua suối, bé V. không may ngã xuống vùng nước sâu. Lúc này, chị T. vội vàng lao xuống cứu con nhưng dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả hai. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu V. và đến 5h30 ngày 12/5, thi thể chị T mới được tìm thấy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày 13/5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Nhiệt độ ở Bắc Bộ cao nhất 30-33 độ C.

Bản tin lúc 6 giờ ngày 13/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay đã 27 ngày Việt Nam không có ca mắc ở cộng đồng. Hiện có hơn 12.000 người đang cách ly chống dịch. Tính đến 6 giờ ngày 13/5, Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và chưa có trường hợp nào tử vong. Đến thời điểm này đã có 252 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 88% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Vào 19h ngày 12/5, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố 1 vé loại hình xổ số Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá hơn 192 tỉ đồng thuộc kỳ quay số mở thưởng 00423. Tờ vé số Power 6/55 trúng Jackpot 1 có 6 cặp số 01-25-34-08-44-38 được phát hành từ điểm bán hàng số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Khoảng 7h30 sáng 12/5, bà Đ.T. N. ( 63 tuổi, trú xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ra đồng để gieo sạ lúa. Trong lúc gieo xạ, 2 trụ điện gần đó bỗng nhiên bật gốc đổ, dây điện vướng vào người bà N. khiến bà bị điện giật tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, điện lực huyện Triệu Phong nhanh chóng cắt điện khu vực xảy ra sự việc. Hiện tại, thi thể bà N. đã được bàn giao cho gia đình.

Chiều 12/5, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đã tổ chức chuyến bay thương mại, đưa 343 công dân Việt Nam từ Moscow về nước. Theo kế hoạch, chuyến bay VN62 sẽ hạ cách xuống sân bay Vân Đồn rạng sáng 13/5. Từ đây, hành khách sẽ được bố trí cách ly 14 ngày, bảo đảm sức khoẻ an toàn trước khi trở về đoàn tụ bên gia đình.

Ngày 13/5, trung tá Phạm Hải Cảng (nguyên đội trưởng Đội CSGT số 2 – Công an Đồng Nai) được điều động giữ chức vụ đội phó đội tham mưu tổng hợp và trung tá Phan Cẩm Tú (nguyên đội phó Đội CSGT số 1) giữ chức vụ đại đội phó đại đội bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào cuối năm 2019 ông Tú và ông Cảng bị tố cáo đã can thiệp vào việc xử lý xe vị phạm giao thông. Sau khi thanh tra xác minh, hai trung tá CSGT này đã bị tạm đình chỉ công tác và đưa về phòng cảnh sát cơ động. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh