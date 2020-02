Bản tin 8H: Lẻn vào nhà phụ nữ nói chuyện ban đêm, chủ tịch xã bị kỷ luật

Quảng cáo

Tối 22/2, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Lương Minh Đương, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông. Theo đơn tố cáo và xác minh, khoảng 21h ngày 19/12/2019, ông Đương đến nhà bà C.T.M.C. bằng cửa sau trong khi chồng bà C. vắng nhà. Ông Đương và bà C. nói chuyện trong nhà khi không bật đèn sáng. Khoảng một tiếng sau, ông Đương bỏ chạy khỏi nhà bà C. vì bị gia đình nhà chồng bà C. phát hiện.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau: Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020. Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày 23/7-26/7/2020.

Ngày 22/2, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn chưa được cải thiện. Hầu hết trạm quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí (AQI) ở ngưỡng rất xấu, cùng với nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở mức rất cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Chi cục Bảo vệ môi trường TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, trong trường hợp phải ra đường cần đeo khẩu trang để giảm thiểu tác động từ ô nhiễm không khí.

Khoảng 21h ngày 22/2, một số người chạy xe trên quốc lộ 1 phát hiện người đàn ông cháy ngùn ngụt tại công viên bên cạnh cầu vượt Sóng Thần, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP.HCM). Theo nhân chứng, nạn nhân khoảng hơn 30 tuổi. Chiếc xe máy mang biển số TP.HCM dựng bên cạnh hiện trường vụ cháy nghi là của nạn nhân. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Sáng 22/2, người thân phát hiện ông Trần Thanh Tú (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) tử vong tại ruộng lúa của người dân ở xã Thạnh Lộc. Con trai 11 tuổi của ông Tú nằm bất tỉnh bên cạnh, được đưa đi cấp cứu sau đó. Tối trước đó, hai cha con đi soi nhái đêm nhưng không về. Tại hiện trường có sợi dây kẽm kéo xung quanh bờ ruộng và được đấu nối vào điện kế gần đó. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trưa 21/2, Đinh Văn X. (SN 1997) và Đinh Văn R. (SN 1994, cùng trú tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đến giúp gia đình ông Đinh Văn Nga (ngụ cùng thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua) tháo dỡ nhà để chuyển đến nơi ở mới. Trong lúc dỡ nhà, họ phát hiện có một khối hình tròn rơi từ sàn nhà xuống. Vì tò mò, hai thanh niên này tìm cách tháo ra thì vật thể lạ này phát nổ khiến anh X. chết tại chỗ, còn anh R. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh