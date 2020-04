Bản tin 8H: Luật sư Lê Văn Thiệp bị mời làm việc vì sử dụng ‘lời lẽ thô tục’

Quảng cáo

Ngày 7/4, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) có giấy mời ông Lê Văn Thiệp (Trưởng Văn phòng luật sư Toàn Cầu) vào 9h30 sáng 9/4 đến làm việc, liên quan đến dòng trạng thái được tài khoản facebook Lê Văn Thiệp đăng tải về nữ phóng viên của TTXVN mắc COVID-19. Theo đó, tài khoản Facebook Lê Văn Thiệp dùng lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực như “Tác nghiệp trên giường”, “Phóng viên có nghề massage nữa cơ đấy” gây bức xúc. Sau khi bị phản ứng gay gắt, tài khoản trên đã gỡ dòng trạng thái.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 9/4, nhiều khu vực có mưa và dông; Bắc Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên ngày 9/4, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Tối 8/4, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo về bệnh nhân nữ N.T.C. (84 tuổi, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh). Theo đó, cụ C. có tiền sử suy tim cách đây 3 năm, gần đây điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội và ra viện ngày 16/3. Ngày 6/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Các bác sĩ chẩn đoán cụ bà này bị viêm phổi, suy tim, tai biến mạch máu não, và được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Cụ C. qua đời tối 7/4 tại nhà. Đến 17h ngày 8/4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo, bệnh nhân C. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 6h hôm nay (9/4), Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới sau 12 giờ tính từ 16h ngày 8/4. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có 5 bệnh nhân thở oxy; số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 25 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 17 ca.

Ngày 8/4, 2 bé gái song sinh đã chào đời khỏe mạnh trong khu cách ly của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. 2 bé có cân nặng lần lượt là 2,8kg và 2,6kg. Sức khoẻ của ba mẹ con sản phụ hiện ổn định. Trước đó, thai phụ T. xuất hiện đau bụng cơn, được gia đình cho nhập viện kiểm tra; được chẩn đoán song thai lần 2, thai 37 tuần. Xác định thai phụ đi từ vùng dịch Covid-19 ở Hà Nội về và sắp đến ngày sinh con nên các bác sĩ đã chỉ định thai phụ T. làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và kết quả âm tính.



Ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn là Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM và cấp phó là ông Nguyễn Đức Trung, do vi phạm chấp hành các biện pháp về việc cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Song song với quyết định này, phía trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng ra 5 quyết định tạm đình chỉ công tác với 5 cán bộ khác là trưởng, phó các phòng ban liên quan. Những người này đều có mặt trong cuộc nhậu cùng Tiến sĩ Bùi Quang Tín trước khi ông rơi từ lầu 14 xuống tử vong.



Cơ quan công an Thọ Xuân (Thanh Hoá) vừa có văn bản để nghị xử phạt hành chính đối với bà Đỗ Thị Hoa - chủ quán karaoke Bảo Bảo và 18 đối tượng dương tính với ma túy tập trung tại quán, với tổng số tiền là 190 triệu đồng. Ngày 6/4, 18 đối tượng trên bị bắt quả tang đang hát karaoke, có biểu hiện sử dụng ma túy tại quán Bảo Bảo, bất chấp chỉ thị tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí phòng ngừa lây lan COVID-19.



