Bản tin 8H: Lý do người vợ bị bạo hành đồng ý rút đơn, hòa giải với chồng võ sư

Liên quan đến vụ việc võ sư Nguyễn Xuân Vinh bạo hành vợ mới sinh khiến dư luận phẫn nộ, tối 28/8, lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, chị L. đã xin hoà giải và rút đơn tố cáo chồng bạo hành. Chia sẻ với PV, chị Vũ Thị T.L. cho hay phía gia đình hai bên thống nhất Vinh từ nay không được hăm dọa gia đình chị L.; hai vợ chồng kết thúc trong êm đẹp, không kiện tụng. Lý do nữa để khiến gia đình chị L. rút đơn tố cáo, nạn nhân không muốn thù hằn từ đời này sang đời khác và chị chấp nhận gạt bỏ hết mọi sự ích kỷ để chấm dứt sự việc tại đây. Lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn cho biết thêm, Nguyễn Xuân Vinh đã viết đơn cam kết với cơ quan công an sẽ không có hành động, lời nói đe doạ khủng bố tinh thần vợ và người thân gia đình chị L. Theo lãnh đạo công an phường Thạch Bàn, việc rút đơn, hòa giải mới chỉ là bước đầu, còn quyết định ly hôn hay không sẽ là do vợ chồng định đoạt.

Ngày 28/8, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Ngô Quyền. Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Ngô Quyền nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đào Trọng Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kể từ ngày 9/4/2019. Ông Đào Trọng Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền được giao phụ trách chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ quận Ngô Quyền từ ngày 9/4/2019 đến nay.

Chiều 28/8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019. Thời gian diễn tập được chia thành 3 đợt: từ 26/8 đến 30/8, từ 3/9 đến 7/9 và từ 11/9 đến 13/9, tại khu vực trước khán đài B - Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội thông: Từ 6-12h, từ 13-18h các ngày 26-30/8, 3-7/9 và 11-13/9, cấm triệt để các phương tiện tham gia giao thông trên đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng đến Mễ Trì - Lê Quang Đạo), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4h sáng nay (29/8), bão số 4 trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 480km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 16 giờ chiều mai (30/8), tâm bão trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vợ phát hiện chồng chết treo cổ trong phòng trọ. Trưa 28/8, vợ anh Lê Tiến Nghị (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) trở về nhà sau buổi làm việc. Vừa bước phòng trọ mà hai vợ chồng thuê để ở trong mấy tháng nay, người vợ hoảng hốt phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa thông gió. Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Nghị từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Lạt mưu sinh đã nhiều năm. Họ thuê phòng trọ trên đường Nguyên Tử Lực đã được vài tháng, sống cởi mở, thuận hòa với hàng xóm láng giềng. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, hàng xóm không thấy anh Nghị tâm tư, xung đột gì với vợ hoặc người khác.



Xà lan gần 2.000 tấn tông sập cầu cảng, chìm ca nô trên sông Sài Gòn. Khoảng 12h30 ngày 28/9, xà lan mang số hiệu BD – 0438, trọng tải gần 2.000 tấn do tài công Trương Anh Dũng, (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển, trôi tự do trên sông đoạn khúc cua đoạn phường Thảo Điền (Q.2, TP.HCM), tông cầu cảng và ca nô của một nhà dân. Vụ việc khiến cầu cảng bị tông sập, một chiếc ca nô đang neo đậu tại đây bị chìm, may mắn không có thương vong về người. Đến tối 28/8, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường, trục vớt chiếc ca nô.



Cháy dữ dội ở công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất đèn LED của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), vào khoảng hơn 18h ngày 28/8. Một nguồn tin cho hay, ngọn lửa đã lan sang Công ty thể thao Động Lực. Đến 22h30, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân cho biết hiện lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy. Ông Phạm Anh Vũ, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Trung cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi.



