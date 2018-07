Bản tin 8H: Mâu thuẫn bạn gái nhí, 9X tẩm xăng đòi tự thiêu

9X tẩm xăng đòi tự thiêu giữa đường. Tối 18/7, trên đường Củ Chi, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), nam thanh niên tên Dương Minh Đồng (23 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa) đứng ra giữa đường, liên tục la hét, chửi bới khiến nhiều người hoảng sợ. Khi một cán bộ công an tiếp cận Đồng, đối tượng bất ngờ ôm chặt người này, đòi bật bật lửa tự thiêu. Người này ngửi thấy mùi xăng trên người Đồng liền vùng ra chạy thoát. Thanh niên này tiếp tục tẩm xăng lên người và chửi bới, đe dọa công an. Tuy nhiên, sau đó đối tượng được 4 người đi trên 2 xe máy đến chở đi. Lực lượng chức năng tiến hành truy tìm Đồng, và phát hiện anh ta đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn trên ở đường Mai Xuân Thưởng. Tại cơ quan công an, Đồng khai, định tẩm xăng tự thiêu vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái 17 tuổi ở phường Vĩnh Hải. Hiện, nhà chức trách đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Minh Đồng về hành vi "Gây rối trật tự nơi công cộng".

Mưa dông diện rộng trên cả nước. Vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực Đông Bắc, vùng Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Sơn La và tỉnh Hòa Bình, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ từ 28-31 độ C. Ở các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa rải rác, nền nhiệt khu vực phổ biến từ 29-32 độ C; Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao 32-34 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, mưa rào và dông xuất hiện trong ngày, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. (XEM CHI TIẾT)

35 người vào rừng hái măng bị mất liên lạc sau cơn bão số 3. Ngày 19/7, chính quyền xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, 35 người dân địa phương vào rừng hái măng bị mất liên lạc với người thân. Theo đó, cách đây hơn 1 tuần, 40 người dân xã Châu Bính vào rừng hái măng. Tuy nhiên sau đó do bão số 3, Quỳ Châu mưa to và kéo dài. Tới nay, mới chỉ có 5 người trong đoàn người đi hái măng liên lạc được về nhà, 35 người còn lại bị mất liên lạc. Hiện chính quyền địa phương và người thân đã vào rừng để tìm kiếm 35 người trên.

Hai xe giường nằm tông nhau, tài xế và phụ xe mắc kẹt. Khoảng 20h50 ngày 19/7, xe giường nằm Tuấn Anh BKS 49B-00812 đang dừng bốc hàng trên QL14 thuộc địa phận Ea H'leo, Đắk Lắk, bất ngờ bị xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt BKS 81B-016.57 tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe Đức Đạt bị bẹp dúm, tài xế, phụ xe và 1 hành khách bị thương nặng, những người còn lại hoảng loạn,kêu cứu. Đuôi xe bị tông lao xuống lề đường, phần đuôi bể nát, hư hỏng nặng, 2 hành khách nằm ở hàng ghế phía sau bị thương. May mắn, không có nạn nhân tử vong.

Đi câu cá sau bão, học sinh lớp 4 bị đuối nước. Khoảng 15h ngày 19/7, 3 anh em họ gồm Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2008), Nguyễn Văn Duy Sinh (SN 2009) và em Nguyễn Văn Dương (học lớp 4 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B, đều trú ở khối 7, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) rủ nhau đi câu cá ở khu vực sông cạnh ao nuôi tôm của các hộ dân ở khối 6, phường Quỳnh Xuân. Không may, cả ba bị rơi xuống ao tôm có mực nước sâu khoảng hơn 1,5m. Kiệt và Sinh biết bơi nên lên được bờ an toàn, rồi chạy đi tìm người cứu Dương. Đáng buồn, khi người dân vớt được Dương lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 19/7, cảnh sát Malaysia cho biết, đã bắt giữ 7 nghi phạm khủng bố, trong đó có cả một người đàn ông bị cáo buộc đe dọa giết Vua và Thủ tướng nước này. Theo AFP dẫn thông tin từ Tổng Thanh tra cảnh sát Mohamad Fuzi Harun, 4 người Malaysia và 3 người Indonesia đã bị bắt từ ngày 12-17/7 tại 4 bang của nước này bao gồm Terengganu, Selangor, Perak và Johor. Trong đó, một người đàn ông thất nghiệp 34 tuổi đã bị bắt tại bang Johor của Malaysia,với cáo buộc đe dọa sát hại Quốc vương Muhammad V, Thủ tướng Mahathir Mohamad và Bộ trưởng phụ trách vấn đề tôn giáo Malaysia Mujahid Yusof Rawa trên mạng xã hội.



