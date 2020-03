Bản tin 8H: Mẹ nhảy cầu tự vẫn trước mặt hai con gái

Quảng cáo

Tối 29/3, thi thể bà Nguyễn Thị Nguyệt (49 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) đã thấy sau nhiều giờ lực lượng chức năng lặn tìm. Trước đó, khoảng 0h cùng ngày, nhiều người dân phát hiện bà Nguyệt cùng 2 con gái giằng co nhau trên cầu Nha Bích (xã Tân Thành, TP Đồng Xoài). Ít phút sau thì người mẹ bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Theo người nhà, do mâu thuẫn chuyện gia đình, tối 28/3, bà Nguyệt chở theo con gái 17 tuổi lên cầu Nha Bích với ý định tự tử, con gái lớn chạy theo ngăn cản.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 15h30 ngày 29/3, Mai Văn Tin (SN 1999), Đặng Phú Lập (SN 1990), Trần Cao Cường (SN 1995, cùng trú tại thành phố Pleiku) vừa chèo thuyền vừa livestream trên hồ thủy điện An Khê Ka Nak (thuộc thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai) với bạn bè trên mạng xã hội. Sau đó ít phút, thuyền bất ngờ bị lật làm 3 thanh niên trên rơi xuống nước và bị cuốn trôi. Đến 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể cả ba nạn nhân.

Ngày 29/3, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc chỉ đạo Tổng cục Đường bộ, yêu cầu sở GTVT các địa phương tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4. Với các tuyến xe khách cố định đi/đến Hà Nội, TP.HCM, Bộ GTVT yêu cầu chỉ chạy tối đa 2 chuyến/ngày với các tuyến dưới 100 km. Các tuyến còn lại (từ 100 km trở lên) chỉ được chạy tối đa một chuyến/ngày. Nhà xe phải đảm bảo số hành khách trên một chuyến xe không quá 50% số ghế và không quá 20 người.

Chiều 29/3, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị chức năng đã tìm thấy anh Lê Văn Vũ (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Sóc Trăng) - người trốn khỏi khu cách ly tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào rạng sáng 29/3 và khi đang trên đường lẩn trốn tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Được cơ quan chuyên môn liên lạc, vận động, anh Vũ đã đồng ý trở lại khu cách ly bằng xe chuyên dụng, tại điểm cách ly mới ở Trường Mẫu giáo Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bộ Y tế cho biết đến 5h 55 phút sáng ngày 30/3 ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới tại ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy Việt Nam đã có ca bệnh COVID-19 thứ 194. Tính đến 22 giờ ngày 29/3, có 65 trường hợp mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh COVID-19. Đặc biệt, trong số đó có 53 bệnh nhân đã có kết quả âm tính từ 2-4 lần với COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế. (XEM CHI TIẾT)



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 30/3, Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C. Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa phùn, mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 24-28 độ, gió đông bắc thổi ban ngày. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh