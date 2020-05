Bản tin 8H: Miền Bắc dứt nắng nóng, mưa dông diện rộng

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 11/5 bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ ngày 11-12/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều 11-12/5, mưa dông mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Nhiệt độ miền Bắc và Trung tuần tới sẽ giảm 3-7 độ so với ngày trước đó.

Theo Bản tin Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 11/5, Việt Nam trải qua 25 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 11/5, Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Việt Nam là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 14 ca.

Rạng sáng 10/5, tài xế Nguyễn Văn Túc (39 tuổi, ở thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định) lái chiếc Toyota Fortuner bảy chỗ màu bạc biển Nam Định chạy trên đường liên xã ở huyện Trực Ninh. Khi đến xã Trực Thắng, xe mất lái, lao xuống dòng sông Thốp. Vụ tai nạn khiến lái xe Nguyễn Văn Túc và Lưu Văn Thuận (44 tuổi, ở xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh) tử vong do ngạt nước. Anh Nguyễn Văn Linh (42 tuổi, ở huyện Trực Ninh) bị thương nhẹ.

Ngày 10/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuyến bay đưa hơn 270 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 10/5, UBND TP Hải Phòng khởi công hai tuyến đường ở huyện Vĩnh Bảo và Kiến Thụy với tổng đầu tư gần 2.270 tỷ đồng từ ngân sách. Tại huyện Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đôi nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, dài 9,47 km, mức đầu tư 1.340 tỷ đồng. Tại huyện Kiến Thụy, dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, dài 14,8 km, tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Liên quan đến sự cố phải đóng cửa đài hoả táng tại Nam Định do 39 công nhân đồng loạt nghỉ việc, ngày 10/5, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) cho biết, không rõ nguyên nhân, nhưng đã tuyển người mới và sẽ đưa đài hoá thân trở lại hoạt động vào sáng 11/5. Công ty Hoàng Long cũng chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương vì bị điều tra hành vi "ăn chặn", bảo kê dịch vụ hoả táng. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh