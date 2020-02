Bản tin 8H: Miền Bắc nắng ấm trước đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/2, miền Bắc đêm và sáng tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 25-26 độ C, trong khi miền Nam nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Sáng 14/2, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 15/2, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 16-18/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Tối 13/2, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thanh Đề cho biết đã có 16 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2, sau thời gian cho nghỉ học vì lo ngại dịch bệnh COVID-19 (nCoV). Các tỉnh thành này bao gồm Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Đắc Nông,Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai. Riêng Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22/2/2020.

Ngày 13/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thùy Tiên (TP Buôn Ma Thuột). Trước đó một ngày, Công ty Thùy Tiên bị phát hiện đang bán một thùng khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp với giá bán 5 triệu đồng cho 2 cá nhân. Qua kiểm tra, công ty trên bán cao hơn 3 lần so với giá bình thường.

Ngày 13/2, ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết, một cá thể khỉ mặt đỏ đã được ông Phạm Văn Hiến (sinh 1969, trú tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng vào 9 giờ ngày 13/2, tại xã Quang Phú. Cá thể khỉ mặt đỏ được giao nộp có trọng lượng khoảng 5kg, tên khoa học là Macaca Arctoides. Đây là loài động vật thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Ngày 13/2, ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ký quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Lê Văn Hà - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút vì có vi phạm, khuyết điểm liên quan tư cách, đạo đức cán bộ, đảng viên. Trước đó, một người giấu tên tố cáo, sau khi uống rượu, hát karaoke vào ngày 10/12/2019, ông Hà và anh Phan Văn Hoàng (kiểm lâm viên) xảy ra mâu thuẫn trên đường về nhà. Trong lúc cãi vã, ông Hà đã dùng tay đánh làm anh Hoàng rách mũi, chảy máu và bất tỉnh trên xe. (XEM CHI TIẾT)

Mới đây, trên mạng xã hội tại TT-Huế lan truyền thông tin thành phố Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2025 và được chia thành 4 quận. 4 “quận” này bao gồm: Quận 1 - quận Vỹ Dạ, quận 2 - quận Ngự Bình, quận 3 - quận Nội Thành và quận 4 - quận Gia Hội. Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT TT-Huế, khẳng định, đây là thông tin thất thiệt. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định được một Fanpage chuyên các nội dung về Huế là nguồn đưa tin. (XEM CHI TIẾT)



Tại quyết định số 242/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Quyết định số 243/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh