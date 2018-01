Bản tin 8H: ‘Mua nhầm’ 260 đầu đạn pháo, bom chưa phát nổ

Ngày 17/1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị, thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, di dời an toàn 260 vật liệu nổ chiến tranh ra khỏi cơ sở buôn bán phế liệu của một người dân tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị). Các vật liệu nổ được thu gom gồm đạn pháo 85mm, cối 80mm, rocket, kíp phốt pho, đuôi bom Mk82… Nhà chức trách cho hay phần lớn số vật liệu nổ này còn nguyên kíp nổ, có khả năng phát nổ, gây sát thương cao. Chủ cơ sở phế liệu nói mua nhầm số vật liệu trên trong thời gian dài nên báo nhà chức trách để xử lý.

Trong lúc ẩu đả, Hiệp đã dùng dao đâm vào phía sau bên cổ phải Thám gây thương tích nặng và tử vong sau đó. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ hình sự Hiệp để điều tra làm rõ về hành vi giết người.Các gái mại dâm khai nhận do bà Ngô Kim Tuyết (56 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) làm môi giới, khi có khách bà Tuyết tự thỏa thuận giá cả, sau đó gọi điện thoại cho các gái mại dâm đến phục vụ khách. Bước đầu tại cơ quan Công an Tuyết đã khai thu 1 triệu đồng từ 2 người mua dâm, trong đó "má mì" này lấy 120.000 đồng, số còn lại đưa cho người bán dâm. Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.