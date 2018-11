Bản tin 8H: Mua vé đi TP.HCM, máy bay cho khách tới.... Campuchia

Mua vé đi TP.HCM, Vietnam Airlines cho hàng trăm khách tới.... Campuchia. Vào 16h30 ngày 25/11, chuyến bay mang số hiệu VN257 xuất phát từ Hà Nội, dự kiến đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 19h kém. Tuy nhiên, đến 20h40, máy bay đang đáp xuống sân bay ở thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia). Một hành khách cho biết, trước đó máy bay đã bay nhiều vòng trên bầu trời, cơ trưởng thông báo không đáp xuống TP.HCM được vì lý do thời tiết.

Mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung bộ và Đông Nam bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (25/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh phía Nam của Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo, hôm nay (26/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 09 nên các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. (XEM CHI TIẾT)

Tối 25/11, đại diện hãng taxi Mai Linh cho biết, hai tài xế của hãng này mới đỡ đẻ thành công cho hai sản phụ ngay trên xe taxi. Theo đó, một sản phụ ở đường Dương Bạch Mai, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã chuyển dạ trên xe taxi do tài xế Trần Văn Hòa điều khiển, rồi sinh một bé gái với sự hỗ trợ từ người nhà và tài xế. Tài xế Nguyễn Thiên Sinh cũng trở thành “bà đỡ bất đắc dĩ) cho một sản phụ ở Quảng Nam. (XEM CHI TIẾT)

TP.HCM có người chết vì bão số 9. Ở thời điểm TP.HCM ngập nặng do bão số 9, ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê quán Đồng Tháp, Tạm trú tại Tân Phú, TPHCM) đang lưu thông theo hướng từ quận 7 về quốc lộ 1A đã bị một cây xanh đổ xuống đè lên người trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Nam Sài Gòn sau đó nhưng không qua khỏi. Để tránh những tổn thất không đáng có do mưa lớn, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho học sinh nghỉ học trong ngày 26/11.

Định hành hung nhân viên Vietjet, một hành khách bị khống chế. Khoảng 19h7 ngày 25/11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách H.T.L đi chuyến bay VJ316 do đến trễ so với giờ ra máy bay quy định trên vé (18h30). Khi đại diện hãng Vietjet giải thích và yêu cầu khách đổi chuyến, lập tức vị khách này văng tục chửi bới gây rối mất trật tự. Sau đó, vị khách này cầm chiếc cặp lên định đánh nhân viên nhưng bị lực lượng an ninh hàng không khống chế, bàn giao Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.

Cháy chung cư, mẹ liều mình ném con từ tầng 3 xuống đất.

Video: VTC14

Truyền thông Ấn Độ ngày 25/11 đưa tin, ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 46 người khác bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến xe buýt chở khách tại bang Himachal Pradesh miền Bắc nước này. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra gần làng Khadri, huyện Sirmaur, khi xe buýt chở khoảng 34 hành khách rơi từ cây cầu ở độ cao khoảng 12 mét xuống một con sông do tài xế mất lái. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, 25 người khác bị thương. Trong một tai nạn khác, 21 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách rơi xuống hẻm núi gần thành phố Shimla. Vụ tai nạn xảy ra tại Kiari Nallah ở biên giới Solan - Shimla.

Tú Oanh