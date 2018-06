Bản tin 8H: Mua vé số khi đi dạo, bà nội trợ lĩnh giải hơn 45 tỷ đồng

Mua vé số khi đi dạo phố, bà nội trợ lĩnh giải hơn 45 tỷ đồng. Theo thông tin từ xổ số Vietlott, giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT số 301 trị giá hơn 45 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) vừa được trao cho bà nội trợ đến từ TP.HCM hôm 28/6. Bà H. đã về hưu, đang làm công việc nội trợ. Bà có thói quen mua Vietlott tại cửa hàng gần nhà, nhưng chưa bao giờ trúng kể cả giải thưởng nhỏ. Trong một lần đi dạo phố, bà đã thử vận may của mình tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: số 181 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ngay trong tối đó, bà nhờ chồng dò số và biết được mình đã trúng Jackpot.

Joel Davis (22 tuổi), chủ tịch của tổ chức Chiến dịch quốc tế nhằm ngăn chặn hiếp dâm và bạo lực giới trong xung đột ở Mỹ, bị bắt ngày 27/6 vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Các công tố viên cho biết, Davis đã trao đổi tin nhắn với các đặc vụ FBI ngầm (giả danh phá án) trong vài tuần qua, tuyên bố có ham muốn tình dục với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Theo công tố viên, Davis liên tục yêu cầu đặc vụ ngầm chụp ảnh, quay video khỏa thân của trẻ em và gửi cho hắn. Sau khi bị bắt, Davis thừa nhận với cảnh sát rằng mình từng lạm dụng một cậu bé 13 tuổi và giữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong điện thoại.

Hà Nội nắng sớm, nhiệt cao 37 độ C. Dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây, hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh phía Tây đều tăng thêm từ 1 -2 độ C. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội dao động trong khoảng từ 35-37 độ C, còn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 33-35 độ C, riêng 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ cao 36-37 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Siêu máy bơm giải cứu 'rốn' ngập ở Sài Gòn sau khi hết mưa 10 phút. Theo ghi nhận, cơn mưa đổ xuống khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM vào khoảng 14h45 chiều 28/6. Mưa với vũ lượng lớn đổ xuống khiến nước từ các nơi đổ về đường Nguyễn Hữu Cảnh làm nước trong cống dâng lên nhanh, có lúc nước dâng lên trên mặt đường khoảng 20cm. "Siêu máy bơm" được vận hành từ khi mới mưa để chống ngập. Đến khoảng 15h30, trận mưa kết thúc nhưng máy bơm tiếp tục hoạt động thêm 10 phút sau đã hút hết nước, toàn bộ mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh mặt đường khô ráo. (XEM CHI TIẾT)

Đi đón bạn gái, nam thanh niên tông vào gờ giảm tốc tử vong. Khoảng 23h ngày 28/6, xe máy BKS 93K1-180.86, do anh Nguyễn Công Toàn (23 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển, phóng nhanh qua gờ giảm tốc độ khiến xe máy loạng choạng văng lên vỉa hè cổng số 3 Công ty Sam Sung, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM. Anh Toàn té xuống đường tử vong tại chỗ. Được biết, anh Toàn đang đi đón bạn gái làm công nhân trong khu công nghệ cao thì gặp nạn dẫn tới tử vong.

Phát hiện thi thể đàn ông trong tình trạng treo cổ. Khoảng 13h30 ngày 28/6, người thân của ông Võ Minh Cường (SN 1959, trú tại đường Trần Hưng Đạo phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) phát hiện ông Cường chết trong tình trạng treo cổ tự tử tại nhà. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ có mặt tại hiện trường và làm rõ nguyên nhân sự việc. Được biết, ông Cường và vợ sống chung tại nhà ở đường Trần Hưng Đạo, thời gian gần đây ông Cường có biểu hiện bệnh trầm cảm.



Tú Oanh