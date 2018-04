Bản tin 8H: Mỹ - Triều bí mật hội đàm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử

Qua điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định đủ căn cứ xác định, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.