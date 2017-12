Bản tin 8H: Mỹ trừng phạt hai chuyên gia tên lửa Triều Tiên

Ngày 26/12, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 quan chức Triều Tiên vì vai trò của họ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo. Đây là động thái mới nhất của Washington trong chiến dịch gây áp lực nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Theo BBC, hai quan chức Triều Tiên bị áp các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ gồm ông Kim Jong-sik và Ri Pyong-chol. Lệnh trừng phạt mới bao gồm cấm mọi giao dịch của hai quan chức Triều Tiên này tại Mỹ, đặc biệt đóng băng bất cứ tài sản nào được cho là liên quan tới họ tại Mỹ.

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 26/12 cho biết Nga sẵn sàng làm trung gian để giải quyết căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên nếu Mỹ và Triều Tiên đồng ý để Moscow thực hiện vai trò này. “Bạn không thể trở thành bên hòa giải giữa hai nước nếu đó là chỉ là mong muốn của riêng bạn. Điều đó là không thể. Bạn cần sự sẵn sàng của cả hai bên”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Theo ông Peskov, “sự sẵn lòng của Nga trong việc dọn đường để hạ nhiệt căng thẳng đã thể hiện rất rõ ràng”.

