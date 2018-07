Bản tin 8H: Nằm chờ sinh, sản phụ tử vong bất thường ở bệnh viện

Nằm chờ sinh, sản phụ tử vong bất thường ở bệnh viện. Chiều 15/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận việc sản phụ Hồ Thị Lĩnh (38 tuổi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) tử vong tại khoa Sản bệnh viện. Theo đó, sản phụ Lĩnh nhập viện trưa 14/7 để sinh con thứ 4. Lúc này, chị Lĩnh tỉnh táo, thể trạng trung bình. Đến 5h45 ngày 15/7, đang được theo dõi tim thai trên bàn đẻ, mạch của sản phụ đột ngột thay đổi rồi vỡ ối. Khoảng 6h20, thấy chị Lĩnh vật vã, nổi vân tím toàn thân, bác sĩ đã truyền dịch, thực hiện các biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, sản phụ hôn mê sâu rồi tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xe con lao vào quán cà phê, 2 nữ sinh vừa tốt nghiệp chết thảm. Khoảng 21h đêm 15/7, xe con BKS 48A-045.68 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông với tốc độ cao bất ngờ mất lái, leo lên vỉa hè, rồi lao vào bãi để xe của quán cà phê The One (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Chiếc xe tông hàng loạt người và xe trong bãi đỗ, và dừng hẳn sau khi tông sập quán. Hậu quả, Phạm Thị Thu L. (18 tuổi, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô) và Lê Thị Ch. (18 tuổi, ngụ cùng xã) tử vong tại chỗ; nhiều người khác bị thương đã được chở đi cấp cứu. Hàng loạt xe máy và xe con hư hỏng nặng. Được biết, 2 nữ sinh trên học lớp 12 của Trường THPT huyện Krông Nô, vừa được công nhận tốt nghiệp. Tối 15/7, 2 em đi gặp gỡ bạn bè tại quán cà phê trên, khi vừa ra lấy xe về thì gặp nạn.

Mưa to diện rộng cảnh báo ngập lụt, lũ quét. Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ngay trên khu vực vịnh Bắc Bộ, trong ngày hôm nay (16/7) trên toàn miền Bắc trời tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông; trong đó khu vực ven biển và các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ sẽ là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dải hội tụ nhiệt đới và vùng xoáy thấp nên sẽ có mưa to đến rất to; Mưa to kéo dài làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì mức thấp từ 28-31 độ .

Thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ cá. Ngày 15/7, người dân xã Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện thi thể chị Cát Thị Hoa (27 tuổi, người địa phương) và anh Đặng Ngọc Hải (45 tuổi, trú quận Long Biên) ở dưới hồ cá thuộc thôn Thanh Hà. Trên bờ là hai xe máy nghi của nạn nhân. Hồ cá nằm ngay sát đường liên thôn, sâu chừng 3 mét. Khi phát hiện, hai thi thể nằm cách nhau hơn 10 mét. Hiện nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Ninh Bình-Cầu Giẽ. Khoảng 16 giờ chiều 15/7, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngay đoạn đầu của cao tốc khoảng km250 theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. 5 xe ô tô đã đâm vào nhau gồm 3 xe con và 2 xe khách. Thông tin ban đầu tại hiện trường: hai xe con hư hỏng nặng, vỡ nát toàn bộ phần đuôi xe; ba xe khách hư hỏng nhẹ hơn. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.

Mượn xe con rể tập lái, người đàn ông tông chết người rồi lao xuống kênh. Chiều ngày 15/7, một người đàn ông (chưa rõ danh tính, khoảng 50 tuổi) điều khiển ôtô hiệu Inova, trên xe có chở theo bé trai khoảng 2 tuổi, chạy trên đường TK10 (thuộc khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe lao vào vườn nhà dân, tông trúng ông Lơ đang làm vườn, rồi chúc đầu xuống kênh. Người dân nghe tiếng hô hoán vội chạy đến đập cửa kính, đưa tài xế và cháu bé ra ngoài, chở đi cấp cứu. Riêng ông Lơ tử vong tại bệnh viện do thương tích quá nặng. Lực lượng chức năng phải đưa xe cẩu đến trục vớt ôtô khỏi dòng kênh đen. Người quen của tài xế cho biết ông này mượn ôtô của con rể để tập lái rồi gây tai nạn.

