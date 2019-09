Bản tin 8H: Nam hành khách ‘trả giá’ vì sờ đùi phụ nữ trên máy bay

Quảng cáo

Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa xử lý một hành khách có hành vi sàm sỡ phụ nữ trên chuyến bay VJ175 của hãng hàng không VietJet từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 31/8. Khi máy bay đang trên hành trình, nam hành khách 34 tuổi (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) ngồi ghế 17E đã dùng tay sờ soạng đùi của nữ hành khách ngồi bên cạnh. Một hành khách ngồi cạnh đã chứng kiến vụ việc. Hành vi sàm sỡ của người đàn ông lập tức bị tổ bay lập biên bản. Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý người này ngay khi máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Theo quy định tại Nghị định 162/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nam hành khách bị xử phạt 8,5 triệu đồng vì "có cử chỉ trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hành khách trên máy bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

Sáng 5/9, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước khai giảng năm học mới 2019-2020. Các trường sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9, bắt đầu từ 7h15 và kết thúc 8h, đối với những trường mầm non và tiểu học có thể kết thúc sớm hơn. Chương trình lễ khai giảng được diễn ra một cách đơn giản: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của chủ tịch nước, phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng ngắn gọn từ 3-5 phút và cuối cùng là đánh trống khai trường. Lễ khai giảng cũng không thả bóng bay, lãnh đạo đến dự không phát biểu, sau đó các trường sẽ vào học bình trường.Nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị không kịp tổ chức ngày khai giảng do mưa lũ. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học 2019-2020 cả nước có 5.517.000 trẻ mầm non, 17.055.000 học sinh bậc phổ thông và 1.518.986 sinh viên đại học.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (5/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa 6 tiếng vừa qua tính từ 19h ngày 4/9 đến 1h ngày 5/9 phổ biến 20-50mm, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 120mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Hà Tĩnh 89mm, Kỳ Anh 123mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 88mm… Dự báo trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ); Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24h). Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (20-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở Trung Bộ.

Tài xế taxi trả lại 45 triệu đồng cho nữ du khách Hàn Quốc để quên. Sáng 4/9, trong lúc cùng nhân viên điều hành kiểm tra xe giao ca, tài xế taxi hãng Hàng không (Đà Nẵng) Nguyễn Văn Tranh (31 tuổi, trú Thừa Thiên – Huế) bất ngờ phát hiện một chiếc ví thất lạc tại băng ghế sau. Lúc này, bên trong ví có hơn 1440 USD, gần 12 triệu đồng tiền Việt, máy nhận mã OTP của ngân hàng Hàn Quốc và hóa đơn mua hàng. Tổng giá trị gần 45 triệu đồng. Anh Tranh lập tức chạy đến khu dân cư trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) để tìm lại khách nữ người Hàn Quốc rời xe cuối cùng vào tối hôm trước. Phải đến khi nhận được thông báo từ tài xế, nữ du khách mới phát hiện mình đã mất ví và cùng thông dịch viên đến trụ sở hãng taxi trên để nhận lại. Để bày tỏ sự cảm ơn, ngoài bằng lời nói, nữ du khách cũng đã ủng hộ quỹ công đoàn của công ty vận tải 1,5 triệu đồng.

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận Thanh Xuân, Cty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố kết quả quan trắc môi trường vụ cháy, tại số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Thành phố yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, quan trắc môi trường tại khu vực xảy ra cháy; chủ động thông báo công khai cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực, nếu phát hiện chỉ số môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Trước đó, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 3/9, quanh hiện trường vụ cháy xưởng Cty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bốc mùi khét khó chịu, nhiều người đi qua phải bịt mũi. Nhiều nhà dân khóa cửa, không có người ở. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế ô tô công nghệ gục chết trên đường đi mua xăng. Theo đó, khoảng 18h cùng ngày, một tài xế lái xe ô tô công nghệ lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ miền Tây đi TPHCM. Đến đoạn qua cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TPHCM, xe hết xăng. Lúc này, tài xế cho xe dừng bên đường ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh rồi đi bộ đến trạm xăng cách đó khoảng 200m để mua. Trong lúc quay lại xe, người này bất ngờ gục xuống. Những người gần đó đến kiểm tra thì phát hiện tài xế đã tử vong liền báo cơ quan chức năng. Theo một số người dân, tài xế nhận chở một người phụ nữ từ TPHCM đi miền Tây để thăm người thân, trên đường về thì xảy ra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh