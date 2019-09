Bản tin 8H: Nam sinh lao mình xuống dòng lũ chảy xiết cứu sống 2 người

Quảng cáo

Tối ngày 3/9, trao đổi với phóng viên, ông La Pa Vin - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận thông tin một nam sinh lao xuống dòng lũ cứu sống hai người. Theo ông Vin, vào khoảng 14h ngày 3/9, phát hiện một người đang chới với dưới dòng nước lũ đục ngàu trên sông Nậm Mộ đoạn chảy qua địa bàn bản Bình Sơn 1 nên một nam sinh lớp 5 cố ra ứng cứu. Tuy nhiên, do dòng nước chảy quá mạnh, nam sinh này cũng bị kiệt sức. Thấy vậy, Lương Thế Mạnh (SN 2002, học sinh lớp 12 C1 Trường THPT Kỳ Sơn, trú tại bản Cánh, xã Tà Cạ) lao xuống dòng Nậm Mộ kéo được 2 nạn nhân bị dòng lũ cuốn trôi vào mép sông. Hai nạn nhân được em Mạnh cứu sống là Vi Văn Quý (19 tuổi) và em Moong Văn Kiều (10 tuổi) cùng trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn. Ngay sau đó UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi, biểu dương khen ngợi và trao một phần quà trị giá gần 1 triệu đồng cho em Lương Thế Mạnh.

Kỷ luật 6 cán bộ, lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết, UBKT Thành ủy TP HCM vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 lãnh đạo của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên. Đồng thời, UBKT Thành uỷ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của tổng công ty. Những người này đã có vi phạm, khuyết điểm trong ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú ký 77 hợp đồng vay vốn, đặt cọc, mua nhà liên kế trong khi dự án khu nhà ở Phước Long B - Quân khu 9 chưa được lập, phê duyệt, chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật; tham gia biểu quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng 28% Dự án Khu nhà ở Phước Long B - Quân khu 9 không đúng quy định pháp luật về đấu giá để xác định giá thị trường khi chuyển nhượng tài sản; hợp tác thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò; chậm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại Củ Chi gây lãng phí...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 4/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Từ nay đến 5/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 100-200mm); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (50-100mm). Từ 6/9, mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ. Hôm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Bắt đầu từ 22 giờ ngày 3/9, Nhà máy thủy điện Khe Bố (đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương) và Nhà máy thủy điện Chi Khê (đóng trên địa bàn xã Chi Khê, huyện Con Cuông) cùng lúc xả nước hồ thủy điện. Thời gian xả đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra. Hồ thủy điện Khe Bố, lưu lượng xả từ 700 m3/s đến 1.500 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Hồ thủy điện Chi Khê, lưu lượng xả từ 600 m3/s đến 1.800 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lượng nước về hồ. Nguyên nhân của việc phải cùng lúc xả nước 2 hồ thủy điện là để đảm bảo công tác điều tiết nước trong các hồ được an toàn theo đúng quy trình vận hành.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trưước đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức Cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hải - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ cho biết thanh tra các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai hơn 900 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm hơn 94 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 68 tỷ. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm 72 tập thể và 79 cá nhân. Đã có 18 đảng viên bị xử lý kỷ luật vì vi phạm liên quan đến tham nhũng, có 2 đảng viên bị cách chức và 14 đảng viên bị khai trừ. (XEM CHI TIẾT)



Giữa đêm, khu công nghiệp bất ngờ bốc cháy “như pháo hoa”. Theo đó, vào khoảng 22h30 đêm 3/9 tại nhà xưởng của Công Ty TNHH Mousse Liên Mỹ (KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) chuyên sản xuất nệm mút rộng 5.000m2 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, bảo vệ cùng một số công nhân cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Do trong xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội. Đến 0h30 sáng ngày 4/9, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Báo cáo sơ bộ, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà xưởng, mái lợp bằng tôn bị đổ sập xuống. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định do chập điện xảy ra cháy. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh