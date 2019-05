Bản tin 8H: Nam sinh nghi bị cô giáo chủ nhiệm bắt quỳ gối trong lớp học

Ngày 10/5, mạng xã hội lan truyền bức ảnh một học sinh quỳ gối trước bục giảng trong giờ học. Theo nội dung đăng tải, sự việc trên xảy ra tại trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9B là L.T.Q. bắt học sinh phải quỳ trong lớp học. Kèm theo câu chuyện trên là lá đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh trên gửi UBND huyện Thường Tín, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín - TP Hà Nội. ông Kiều Xuân Dương – Phó Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu cho hay, trường đã nhận được đơn kiến nghị trên và cùng cô giáo chủ nhiệm về gia đình làm việc. Ban đầu gia đình bức xúc, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Trong ngày 10/5 cô Q. vẫn đến lớp dạy bình thường. Hiện, vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Người phát ngôn được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM (kỳ họp bất thường) khai mạc sáng nay 11/5 sẽ bầu bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND TP.HCM để kiện toàn bộ máy lãnh đạo đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc, phát triển của TP.HCM. Được biết, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM, được giới thiệu để các đại biểu HĐND TP.HCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Chiều 10/5, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Sơn, 48 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, quyết định có hiệu lực từ ngày 8/5/2019. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng trao Quyết định về nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đinh Hoàng Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. (XEM CHI TIẾT)

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. (XEM CHI TIẾT)



Xác định danh tính nữ tài xế lùi xe ô tô Camry đâm chết người. Liên quan đến vụ việc xe ô tô Camry lùi làm chết người vào sáng ngày 10/5, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe Toyota Camry BKS 29A-075.57 đứng tên sở hữu của một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh N. (SN 1968) có địa chỉ tại 79 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Chiếc xe có số loại Camry 20EACV41JEPNKR, 5 chỗ và số khung là ACV415042704, nơi sản xuất Đài Loan. Trước đó, khoảng 6h30 sáng 10/5, xe Toyota Camry đi lùi trong ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã đâm tử vong bà Trần Thị Đ. (SN 1953, ở Khương Hạ, Khương Đình, quận Thanh Xuân) đang điều khiển xe máy phía sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, cuối tuần, thời tiết miền Bắc giảm mưa và nhiệt độ tăng dần, vùng Tây Bắc có nơi nắng nóng 34 – 36 độ C trên diện hẹp, vùng đồng bằng và phía đông Bắc bộ trời mát dễ chịu hơn với nhiệt độ không quá 30 độ C, chiều tối có mưa vài nơi, đêm se lạnh 21 – 23 độ C. Từ nay (11/5) đến ngày 12/5, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ) vào chiều và đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xe máy đâm vào gốc cây khiến 2 người tử vong. Khoảng 0h ngày 10/5, xe máy GPX Demon 149 phân khối mang BKS: 72C2 - 072.77, chở theo anh Trần Thanh Hà (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) và anh Võ Minh Quang (35 tuổi, ngụ đường Bà Triệu, phường 4), chạy với tốc độ cao trên đường Phạm Hồng Thái theo hướng ngã tư Giếng Nước - đường Lê Lợi. Do không làm chủ được tay lái, chiếc xe mô tô đã tông thẳng vào gốc cây trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng phần đầu.

Tú Oanh