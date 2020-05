Bản tin 8H: Nam sinh người Lào lao xuống sông cứu người nhảy cầu

Quảng cáo

Khoảng 8h ngày 1/5, khi đi chơi cùng bạn, anh Vongyasone Miny (SN 1998, quốc tịch Lào, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Hà Tĩnh) thấy một người đàn ông đi bộ trên cầu Thạch Đồng bắc qua sông Rào Cái (nối xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh và xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bất ngờ nhảy xuống sông. Lập tức, anh Miny lao theo cứu người. Suốt 20 phút vật lộn với dòng nước chảy xiết và người đàn ông vùng vẫy, anh Miny bắt đầu đuối sức. May mắn, có thuyền của một người dân đi qua trợ giúp nam thanh niên đưa người đàn ông vào bờ an toàn.

Theo số liệu thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 1/5, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, 14 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. So với ngày nghỉ lễ thứ hai của năm 2019, năm nay tăng 6 vụ (tăng 22,2%), tăng 3 người chết (tăng 15%), giảm 5 người bị thương (giảm 26,3%). Trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Như vậy, sau 2 ngày nghỉ lễ, có 37 người chết, 26 người bị thương do tai nạn giao thông.

Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, chiều 1/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể anh B.H.V. (SN 1990, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku, là chiến sỹ công an huyện Chư Păh) bị mất tích giữa lòng hồ thủy lợi ở xã Ia Krai, huyện Ia Grai. Trước đó, ngày 30/4, khi đến nhà người thân ở thôn 2 chơi, anh V. dùng ca nô chạy ra giữa hồ 707 chơi, chụp hình. Không may, điện thoại rơi xuống nước, anh V. nhoài người theo thì bị rơi xuống hồ, mất tích.

Ngày 1/5, UBND TP.HCM đã chấp nhận đề xuất của Sở GT-VT cho phép phần lớn các tuyến xe buýt được hoạt động trở lại, có áp dụng một số biện pháp phòng dịch. Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM rà soát và công bố từng tuyến cụ thể hoạt động trở lại từ ngày 4/5 đối với xe buýt có trợ giá. Riêng 69 tuyến xe buýt có trợ giá được hoạt động trở lại nhưng tối đa chỉ 50% số chuyến theo biểu đồ ngày thường. 27 tuyến xe buýt còn lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động.

Ngày 1/5, thông tin từ đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào hồi 15h07 ngày 29/4 xe ô tô biển kiểm soát 15A - 57458 đi ngược chiều làn 1 (tốc độ tối đa 120km/h) từ Km102 về Km101 nút giao Tân Vũ hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận quận Hải An - TP Hải Phòng. Đến 15h12 chiếc xe trên đi ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Tân Vũ - Lạch Huyện. Hiện, lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm giao thông đến chủ xe ô tô biển kiểm soát 15A-574.58. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Y tế cho biết, tính đến 2/5, Việt Nam sang ngày thứ 16 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đến thời điểm này đã có 219 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh/xuất viện. 51 bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh. Về tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân diễn biến nặng, bệnh nhân số 19 và 161 đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng. Bệnh nhân 161 nếu cấy virus cho kết quả âm tính thì có thể chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi tai biến mạch máu não. (XEM CHI TIẾT)



Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 30/4, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Canada đưa về nước gần 300 công dân Việt Nam. Những công dân kể trên bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, khách đi du lịch bị kẹt lại và một số du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa. Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã cử cán bộ tới Toronto trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh