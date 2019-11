Bản tin 8H: Nam sinh phát hiện chủ nhà chết trong tư thế treo cổ ở Hà Nội

Quảng cáo

Nam sinh bàng hoàng phát hiện chủ nhà chết trong tư thế treo cổ. Trưa ngày 21/11, một nam sinh thuê trọ tại ngõ 53, phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đi học về thì phát hiện chủ nhà là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1971, sống tại căn nhà trên) tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực cầu thang tầng 1. Người thân của nạn nhân tiết lộ, thời gian vừa qua chị Th. gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên phải đi vay mượn tiền của nhiều người để trang trải cuộc sống. Chị Th. cũng mới mở quán phở tại nhà nhưng cũng dẹp bỏ vì không có lãi. Ngoài ra, chị Th. cũng gặp một số vấn đề liên quan đến nhà đất. Được biết, chồng chị Th. mất năm 2004, một mình chị nuôi con gái và 3 đứa cháu nhỏ (con của con gái). Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Đảng ủy Công an tỉnh vừa ra quyết định kỷ luật trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát đường sắt, do tự điều động cấp dưới đi làm nhiệm vụ mà không báo cáo, xin phép lãnh đạo Phòng CSGT. Ông này nhận mức kỷ luật khiển trách và xem xét điều chuyển công tác sang đơn vị khác. Ba cán bộ CSGT cấp dưới do trung tá Hoàng phân công đi làm nhiệm vụ là Nguyễn Như Thành, Nguyễn Quốc Toản và Võ Bá Bình cũng bị kiểm điểm, hạ một bậc thi đua trong năm 2019. Trước đó, cuối tháng 8/2019, báo chí đăng tải thông tin, hình ảnh về việc tài xế xe chở gỗ trên tuyến quốc lộ 49A, cầm giấy tờ vào "trình diện" trong nhà người dân nằm tại thôn Bình Tân (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà). Trước ngôi nhà này có ôtô biển xanh và môtô của CSGT đang đỗ, nhưng lại không có bóng dáng CSGT làm nhiệm vụ. Ba cán bộ CSGT hoàn thành nhiệm vụ không về đơn vị báo cáo mà vào nhà dân ăn cơm.

Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời rét, có nơi xuống dưới 16 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 3 ngày tới (22-24/11) Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Tây Bắc Bộ có độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Cứu hộ thành công 15 con rái cá quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam. Khoảng 21h30 ngày 20/11, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cảnh sát giao thông yêu cầu dừng chiếc ô tô có dấu hiệu nghi vấn để kiểm tra. Họ phát hiện xe chở 15 con rái cá quý hiếm không có giấy tờ hợp pháp nên tạm giữ để điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là rái cá vuốt bé, loài động vật hoang dã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, cực kỳ quý hiếm. Tổng trọng lượng 15 con rái cá trên là 11,2kg. Nhận được thông tin, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát lập tức đến hiện trường để sơ cứu và đưa số rái cá này về chăm sóc, bảo vệ.

Bác sĩ dùng bằng cấp 3 giả ở Trà Vinh bị thu hồi bằng đại học và giấy phép hành nghề. Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, vừa ký ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp đại học của ông Nguyễn Ngọc Khánh (54 tuổi, công tác tại Trà Vinh) do sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa giả để học đại học. Ông Khánh được Trường Đại học Cần Thơ công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa, hệ chuyên tu vào năm 2000. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát, trường xác định bằng cấp ba hệ bổ túc văn hóa của ông Khánh là không hợp pháp nên quyết định thu hồi bằng đại học của ông Khánh. Từ quyết định trên, Sở Y tế Trà Vinh ban hành văn bản thu hồi giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động của ông Khánh. Sở cũng gửi công văn đến Sở Nội vụ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang đề nghị hạ bậc lương của ông Khánh từ bậc bác sĩ xuống bậc y sĩ.

Ngày 22/11, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Đầu phiên làm việc về công tác nhân sự, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau hai tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về hai nội dung trên. (XEM CHI TIẾT)

Nữ phó phòng ở Cà Mau đi du học nước ngoài rồi không về. Ngày 21-11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trường An, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Cà Mau, cho biết Phó Phòng Quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển là bà Dương Hồng Thắm đi học nước ngoài quá hạn cho phép vẫn chưa về đơn vị nhận nhiệm vụ. Theo lời ông An, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh đã 3 lần gửi thông báo bằng văn bản đến bà Thắm và gia đình yêu cầu bà Thắm trở về nước và đến đơn vị để trình diện. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có phản hồi. Trước đó, bà Thắm xin phép cơ quan và UBND tỉnh sang Úc học để nâng cao trình độ chuyên môn và học bổng du học bà Thắm tự tìm được. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh