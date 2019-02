Bản tin 8H: Nam thanh niên đổ keo 502 lên nhiều phụ nữ qua đường

Những ngày gần đây, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) được phản ánh có 3 phụ nữ trẻ lưu thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn quận bị một nam thanh niên đi xe đạp bất ngờ đổ keo 502 lên người. Các nạn nhân bị bỏng nhẹ, hư hỏng xe, áo quần, cũng như bị hốt hoảng. Qua điều tra, công an xác định đối tượng là Ông Văn Tuấn (sinh năm 1990, trú Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ). Được biết Tuấn phải điều trị bệnh thần kinh từ năm 2013 đến nay. Hiện, công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý đối tượng.

Cà Mau kỷ luật Phó Chánh thanh tra huyện “nợ dai”. Ngày 20/2, ông Nguyễn Phúc Nghiêm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Tân (Cà Mau) ký tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Nhật Lân, Phó chánh Thanh tra huyện Phú Tân với hình thức khiển trách. Ông Trần Nhật Lân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gây ra dư luận xấu đến uy tín cá nhân và tập thể. Với chức vụ Phó Chánh thanh tra huyện Phú Tân, ông Trần Nhật Lân nợ nần nhiều người, không trả đúng hẹn, gây bức xúc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/2, trong lúc đi làm đồng, một người dân phát hiện chiếc ô tô được hai cán bộ thuộc Đồn biên phòng Yên Khương (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) sử dụng, bị cuốn trôi trong trận lũ diễn ra vào tháng 10/2017. Vị trí chiếc ô tô được phát hiện nằm sâu dưới lòng suối thuộc thôn Chi Lý – Nặm Đanh (xã Yên Khương), cách nơi chiếc xe bị cuốn trôi hơn 2 km. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm tung tích đại úy Nguyễn Thành Chủng (người bị cuốn trôi và mất tích cùng chiếc xe), tuy nhiên không thấy. (XEM CHI TIẾT)

Nam thanh niên tử vong trên đường khi vượt hơn 400km đi tìm việc. Chiều tối ngày 20/2, xe máy BKS 47M1: 530.34, do Lại Văn Dũng (20 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển, va chạm với xe tải BKS 61C - 376.42 tại ngã ba Kỉnh Nhượng (xã Vĩnh Hòa, Bình Dương). Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Được biết, sau khi ăn tết và rằm xong cùng gia đình, Dũng quyết định dùng xe máy vượt hơn 400 km từ quê đến Bình Dương để tìm việc làm, nhưng không may gặp nạn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/2, BS CK II Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Quận 2 cho biết nơi đây vừa bật báo động đỏ, cứu sống thành công bệnh nhân T.N.H (25 tuổi, ngụ Quận 2, TPHCM) rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo lời kể của người nhà, khi H. đang thu gom rác, người cậu lái xe lam chở rác tránh ô tô tải không để ý ép cháu ruột vào tường. Vụ tai nạn khiến H. nhập viện trong tình trạng bị gãy xương chậu, thủng tạng rỗng, chấn thương, xuất huyết đa cơ quan, mất máu nhiều, tính mạng bị đe dọa. Hiện tại, sức khỏe của H. đã ổn định, tiếp xúc tốt, nhưng bệnh nhân này vẫn còn nhiều đợt phẫu thuật để xử lý xương chậu, đóng hậu môn nhân tạo. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư ở Sài Gòn xuống đất tử vong. Chiều 20/2, Công an quận 4 (TP.HCM) đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của cô gái trẻ nghi rơi từ tầng cao chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (quận 4). Trưa cùng ngày, nhiều cư dân nghe tiếng động mạnh phát ra cạnh hồ bơi trong chung cư nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện cô gái trẻ, mặc áo đỏ đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc, đêm qua (20/2) trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ 18-23 độ, hôm nay (21/2) trời nắng, nền nhiệt độ tăng nhẹ. Khoảng ngày 22/2, Hà Nội có mưa nhiệt độ từ 18-24 độ C. Các tỉnh Trung Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, nhiệt độ phổ biến từ 31-33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, đêm không mưa, ngày trời nắng. Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 31-33 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 32-34 độ. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện quả bom khoảng 2,5 tạ trên đồi. Sáng 20/2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc để đưa quả bom ước nặng khoảng 2,5 tạ đi xử lý. Trước đó, vào chiều 17/2, khi xã Vĩnh Lộc đang huy động máy đào, xe ô tô tiến hành lấy đất tại một quả đồi trên địa bàn phục vụ san lấp đường giao thông thì phát hiện một quả bom chưa phát nổ. Hoạt động san ủi đất được dừng lại, toàn bộ người và máy móc được đưa ra khỏi hiện trường để tránh hậu quả đáng tiếc. Vụ việc lập tức được trình báo chính quyền và ngành chức năng.

Tú Oanh