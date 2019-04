Bản tin 8H: Nắng nóng mở rộng tại Bắc Bộ, có nơi 39 độ C

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, theo đó dự thảo đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ. Đó là ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7. Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ý kiến đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ để tri ân người có công vào ngày 27/7. Mặt khác, số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện nay là ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, Bộ cũng đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch. Trong đó có phương án, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch, nếu ngày nghỉ Tết Âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì không được nghỉ bù.

Ngày 28/4, đại diện công ty taxi Mai Linh cho biết, đã trả lại 932.000 yên Nhật cùng nhiều thẻ tín dụng khác cho hai du khách người Nhật là Chiho Oyama và Kawamoto Kohei. Trước đó, vào chiều 27/4, anh Nguyễn Anh Tuấn là tài xế taxi Mai Linh nhận hai người khách Nhật từ giao lộ Hoàng Kế Viêm - An Thượng 2 (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về trả khách tại ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Thủ Khoa Huân (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Khi xuống xe, hai người Nhật đánh rơi chiếc ví, có 932.000 yên Nhật (ước tính khoảng gần 200 triệu đồng) cùng rất nhiều loại thẻ tín dụng khác. Mai Linh tìm cách liên lạc và hai vị khách người Nhật đã đến trụ sở Taxi Mai Linh tại Đà Nẵng nhận lại toàn bộ tài sản. (XEM CHI TIẾT)

Phượt thủ tử nạn trên cung đường Tà Năng-Phan Dũng. Chiều ngày 28/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, nạn nhân chết tại con dốc xuyên đồi thông thuộc địa bàn huyện tên N.Q.P (sinh năm 1977, trú Phường 7, TP.Vũng Tàu). Người nhà đã đến nhận dạng, đưa thi thể người tử nạn về quê an táng. Theo người nhà của nạn nhân, ông nói với gia đình là đi phượt và rời nhà cách đây mấy hôm. Trước đó, khoảng 9h ngày 27/4, người dân địa phương phát hiện ông P. nằm gục trên bãi cỏ, bên cạnh là xe máy BKS 72L6-7364. Nghe tiếng tri hô, một nhóm phượt thủ chạy đến sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)



Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, ông Phạm Văn Dịu cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh này đã triển khai hệ thống máy móc xạ trị hiện đại nhất hiện nay giúp bệnh nhân Thái Bình điều trị ung thư tại tỉnh, không phải chuyển tuyến. Theo bác sĩ Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, số tiền bệnh viện đầu tư lên tới 100 tỷ đồng. Cùng với đầu tư kinh phí, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cũng được Bệnh viện K Hà Nội chuyển giao danh mục kỹ thuật xạ trị đối với các loại bệnh ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư đại tràng; ung thư tiền liệt tuyến, ung thư phần mềm; U lympho ác tính; xạ trị toàn não; ung thư vòm họng; ung thư lưỡi; ung thư hạ họng thanh quản; ung thư vú; ung thư cổ tử cung... (XEM CHI TIẾT)



Nắng nóng mở rộng tại Bắc Bộ, có nơi lên đến 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày 29/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; có nơi trên 36 độ C.

Xe giường nằm tông gãy hai cây dừa, 20 hành khách hú vía. Ngày 28/4, xe giường nằm có dán dòng chữ "chuyên cơ mặt đất" BKS 51B-261.93, chở theo 20 hành khách, bất ngờ chảo đảo, tông gãy 2 cây dừa ven đường tại địa phận xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Vụ tai nạn khiến đầu xe khách nát tươm, may mắn không có thương vong về người. Tài xế bị xây xát nhẹ và rời khỏi hiện trường sau đó. Theo một người dân, nhờ hai cây dừa cản đường, nếu không xe giường nằm đã lao vào nhà dân.

36 người chết trong hai ngày đầu nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tai nạn giao thông ngày 28/4/2019 toàn quốc xảy ra 25 vụ, làm chết 20 người, bị thương 18 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ năm nay, cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. So sánh với 2 ngày đầu tiên kì nghỉ Lễ 30/4-01/5/2018, số vụ tai nạn tăng 4 vụ (tăng 10%), tăng 10 người chết (tăng 38,46%) và tăng 9 người bị thương (tăng 37,5%).



Tú Oanh