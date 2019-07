Bản tin 8H: Nghi vấn người đàn ông ở Đắk Lắk bắn tình nhân rồi tự sát

Quảng cáo

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều 21/7, tại chợ 19/8, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin xảy ra vụ nổ súng khiến hai người nguy kịch, đang được đưa đi cấp cứu. Theo các nhân chứng, khoảng thời gian trên, họ nghe hai tiếng nổ lớn tại một ngôi nhà gần chợ 19/8 nên đến xem sự việc. Tại đây họ phát hiện hai người, 1 nam, 1 nữ bị trọng thương, nằm trên vũng máu nên báo công an. Thông tin từ người dân tại hiện trường, người nổ súng tên Nguyễn Thanh Tùng (còn gọi "Tùng Đồng") có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên Huyền, làm việc ở khu vực chợ 19/8. Chiều 21/7, Tùng đến gặp chị Huyền và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Tùng dùng khẩu súng quân dụng đã cưa báng, cưa nòng bắn vào người chị Huyền. Sau khi người tình gục trên vũng máu, Tùng dùng súng tự sát.



Ca nô chồm lên đầu du khách tắm biển Thanh Hóa. Nhiều du khách đến biển Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không dám xuống tắm vì sợ ca nô chạy bát nháo, nguy hiểm đến tính mạng. Theo phản ánh của du khách, đây là bãi biển có tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên bãi biển ở đây còn nhếch nhác, hàng quán buôn bán tràn lan, hàng rong không ai quản lý… Đặc biệt, gần hai chục chiếc ca nô của công ty du lịch chở khách chạy bát nháo ngay trong khu vực tắm khiến nhiều du khách hoảng sợ.

Hai vợ chồng bị điện giật tử vong khi tưới cây. Chiều 21/7, ông Phạm Đăng Ngạc, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xác nhận tại xã này vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 vợ chồng tử vong. Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết vụ việc xảy ra vào chiều tối qua (20/7) tại thôn Phấn Dũng khiến cả 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Ph (57 tuổi) và bà Phạm Thị P (59 tuổi) đều tử vong. Vào thời điểm trên, khi ông cầm ống nước nối từ van xả của hệ thống đường ống nước sinh hoạt để tưới cây và tắm cho chó thì bất ngờ bị điện giật, ngã ngửa ra sân. Thấy chồng bị ngã, bà P chạy đến ôm chồng để cứu nên cũng bị điện giật. Vụ việc khiến cả hai vợ chồng tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Ông Trần Bắc Hà sẽ được gia đình an táng tại Đồng Nai. Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, ngày 22/7 sau khi tổ chức khâm liệm tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thi thể ông Trần Bắc Hà- cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ được gia đình đưa vào tổ chức tang lễ và an táng tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, lễ viếng ông Trần Bắc Hà được tổ chức từ 19 giờ ngày 22/7 tại nhà tang lễ Công viên Vĩnh Hằng Long Thành và an táng tại nghĩa trang này vào ngày 24/7. (XEM CHI TIẾT)

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định tiếp tục cưỡng chế dự án “ma” thứ hai của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ vào sáng 22/7 do công ty này "chây ỳ', không khắc phục hậu quả, trả lại nguyên hiện trạng của đất trước khi vi phạm. UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định số 718 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Sự tại xã Châu Pha. Theo đó, sẽ tổ chức việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định số 35 của thị xã Phú Mỹ. Thời gian thực hiện vào lúc 7h30 phút ngày 22/7 cho đến khi thực hiện xong việc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. (XEM CHI TIẾT)



Bé gái ở huyện Hoài Ân, Bình Định mang thai 6 tháng, trong khi gia đình rất khó khăn, công an đang truy tìm đối tượng xâm hại. Ngày 21/7, thượng tá Nguyễn Văn Triều, Trưởng CA huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, truy tìm đối tượng xâm hại tình dục, làm bé N.T.L (14 tuổi, ở xã Ân Hảo Đông) mang thai 6 tháng để xử lý theo quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)



Đỗ Hợp