Bản tin 8H: Người đàn ông bị chó pitpull cắn, kéo lê ở Hà Nội

Người đàn ông ở Hà Nội bị chó pitbull lao vào tấn công, lôi sát hồ nước. Ông Tạ Đình Diểu (SN 1960, ở phố Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội) khi đang đi bộ tập thể dục tại hồ điều hòa gần nhà thì bất ngờ bị một con chó pitbull khoảng 30kg lao ra cắn và kéo lê xuống mép nước. Sau đó, ông Diểu được người dân đưa vào Bệnh viện Bưu Điện cấp cứu với vết rách ở mông dài khoảng 15cm. ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chủ con chó tấn công ông Diểu là ông Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Theo người dân, ông Dũng thường dắt chó đi dạo mà không đeo rọ mõm.

Miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ vùng núi hạ sâu. Vào chiều 7/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Từ ngày 09/12 ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch hội nông dân xã ở Thanh Hóa chết treo cổ trong chòi canh. Sáng ngày 7/12, người nhà không thấy ông Cầm Bá M. (SN 1962, là Chủ tịch Hội Nông dân của xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) liền đi tìm. Lúc này, một số người đã đi lên chiếc chòi canh của gia đình dựng tạm trên núi để làm rẫy thì tá hỏa phát hiện ông M. đã chết trong tư thế treo cổ. Chủ tịch UBND xã Luận Khê cho biết trước khi sự việc xảy ra, ông M. vẫn tới cơ quan làm việc bình thường, không có biểu hiện gì bất thường cả. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Kỷ luật cảnh cáo 3 tướng công an và 1 tướng quân đội. Tại kỳ họp thứ 30, UBKT T.Ư đã quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của UBKT Trung ương. Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này, UBKT T.Ư quyết đinh kỷ luật Cảnh cáo Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật. Tại kỳ họp thứ 32 vừa diễn ra, UBKT T.Ư đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông. Cả Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn, và Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng đều bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận là vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật vì để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; cho thuê đất, giao rừng, bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Xe máy "đấu đầu" xe buýt, nam thanh niên thiệt mạng. Khoảng 5h30 ngày 7/12, trên đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xe máy BKS 21V9 – 0096 (chưa xác định danh tính nam tài xế) chạy ngược chiều với tốc độ cao, sau đó đâm trực diện vào đầu xe buýt BKS 29B - 121.93. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên bay khỏi phương tiện, văng lên kính chắn gió của xe buýt rồi rơi xuống đường, bị thương rất nặng. Hậu quả, dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Hơn 1,3 triệu người chết do tai nạn đường bộ hàng năm. Theo báo cáo tình trạng toàn cầu về an toàn giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, cứ 24 giây lại có 1 người chết vì tai nạn đường bộ và khoảng 1,35 triệu người chết vì nguyên nhân này trên toàn thế giới mỗi năm. Con số tử vong đã tăng lên khoảng 100.000 người trong vòng 3 năm từ 2013 tới 2016. Theo báo cáo của WHO, tỷ lệ tỷ vong do tai nạn đường bộ ở các nước thu nhập thấp không hề giảm và tỷ lệ rủi ro ở các nước này cao gấp 3 lần so với các nước có thu nhập cao.



