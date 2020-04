Bản tin 8H: Người đàn ông nghi tự thiêu ở nghĩa trang liệt sĩ

Quảng cáo

Ngày 20/4, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nhận được tin báo về một vụ nghi tự thiêu khiến một người chết. Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, nạn nhân được phát hiện nằm chết cháy dưới một gốc cây ở khuôn viên nghĩa trang phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn). Thi thể nam giới cháy đen nằm dưới gốc cây, khó nhận diện. Gần thi thể là xe máy được xác định của một phụ nữ ở Thanh Xuân (Hà Nội). Qua điều tra, trước khi xảy ra vụ việc, chủ xe giao xe máy cho người đàn ông tên Ph.H.G (31 tuổi, trú quận Thanh Xuân). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 21/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 22/4, nắng nóng trên khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần, nhưng vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Ngày 20/4, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Thị Hải Lý, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính đến 6h00 ngày 21/4/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Như vậy Việt Nam bước vào ngày thứ 5 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc nào. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện nay trên cả nước còn 54 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế.

Mới đây, trên mạng internet xuất hiện thông tin và hình ảnh được cho là ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), tham gia đánh bạc với nhiều người ở cùng địa phương. Tối 20/4, trao đổi nhanh về thông tin này, ông Dũng phủ nhận. Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị đã tiếp nhận được thông tin trên và đang xác minh, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, tại Quyết định 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Hoàng Văn Hữu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng. Đại tá Hoàng Văn Hữu từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Tháng 6/2019, Đại tá Hữu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. (XEM CHI TIẾT)



Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 20/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu như đến 22/4, địa bàn Hà Nội không phát hiện ca nhiễm mới nào, thành phố có thể hạ mức cảnh báo. Tuy nhiên, các hoạt động như thể dục thể thao, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người vẫn cần tiếp tục hạn chế. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh