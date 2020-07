Bản tin 8H: Người đàn ông nhặt cọc tiền nhân viên cây xăng đánh rơi rồi bỏ trốn

Quảng cáo

Chiều 26/7, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn video ngắn, ghi lại cảnh hai nhân viên của cây xăng đang trêu đùa với nhau thì cọc tiền trong túi áo của một nam nhân viên rơi ra ngoài. Một người điều khiển một chiếc xe máy màu trắng nhìn thấy liền dẫm chân lên cọc tiền, lợi dụng lúc nhân viên cây xăng không để ý cúi xuống lấy tiền, rồi bỏ đi. Cơ quan chức năng xác định, sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/7 tại cây xăng nằm trên địa bàn xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). Theo nhân viên cây xăng, số tiền bị mất là tiền bán xăng dầu, khoảng 20 triệu đồng. Hiện, cơ quan công an đang tổ chức truy tìm người đàn ông nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng đánh rơi.

Camera an ninh cây xăng ghi lại hình ảnh người đàn ông nhặt tiền nhân viên cây xăng đánh rơi rồi bỏ trốn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/7, Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông chấm dứt nắng nóng tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 31-34 độ C. Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới đến khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 27/7 để phòng chống dịch COVID-19. Thông báo cho biết: bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 419 mắc Covid-19 đang điều trị tại đây. Các trường hợp khám, chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế đăng ký tại Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi tạm thời chuyển về khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế gần nhất ở huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa. Hiện ngành y tế đã phun thuốc khử khuẩn Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi; lập phương án cách ly tập trung 127 người tiếp xúc với ca bệnh 419.

Tối 26/7, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có thư gửi đến du khách trên địa bàn Đà Nẵng. Trong thư, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi lời tri ân sâu sắc đến du khách vì đã lựa chọn Đà Nẵng làm điểm tham quan trong thời gian này. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, du khách và cộng đồng xã hội. Ông Chinh gửi lời xin lỗi nếu biện pháp cấp thiết đó ít nhiều khiến chuyến đi của du khách không trọn vẹn, hoặc làm cho kế hoạch du lịch sắp đến không được như ý muốn.

Trong ngày 26/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân lên 420 trường hợp. Ca bệnh 418 là nam giới, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh 419 là nam thanh niên 17 tuổi ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân 420 là nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tính từ 18 giờ ngày 26/7 đến 6 giờ ngày 27/7, Việt Nam không có ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.954.

Tối 26/7, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, có thêm 2 nạn nhân chết sau vụ lật xe chở cựu học sinh, nâng số người chết lên 15 nạn nhân. Theo đó, 9 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 6 người tử vong tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân bị thương, 3 trường hợp rất nghiêm trọng. Trước đó, khoảng 10h50 sáng cùng ngày, chiếc xe du lịch loại 45 chỗ chở nhóm cựu học sinh khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn Huyện Bố Trạch, Quảng Bình bất ngờ bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 40 người, là đoàn cựu học sinh của phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới.



