Bản tin 8H: Người đàn ông nhiều lần lao ra đường chặn xe xin tiền

Lâu nay, trên tỉnh lộ 6, đoạn qua xã Trung Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh), người dân không ít lần chứng kiến cảnh một người đàn ông ngà ngà hơi men bất thình lình lao ra giữa đường đón đầu xe ô tô để xin tiền. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, người thường xuyên “giỡn mặt” với ô tô là ông Trần Viết Bình, trú ở thôn Đồng Kim, xã Trung Lộc, có dấu hiệu bệnh tâm thần. Người dân cho biết, ông Bình chỉ xin tiếng không đập phá hay ăn vạ. Tuy nhiên, hành động của người này thường bất thình lình khiến nguy cơ tai nạn rất cao. Chính quyền đã báo vụ việc lên Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, cũng như yêu cầu người nhà trông coi nạn nhân nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Xe tải dàn trận “cày nát” lòng đường, vỉa hè KĐT Pháp Vân. Mặc dù có biển cấm dừng và đỗ xe, nhưng hàng ngày trên nhiều tuyến đường tại KĐT Pháp Vân (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) vẫn đang bị hàng chục chiếc xe tải ngang nhiên dừng đỗ một cách công khai. Những con đường không chỉ biến thành bãi tập kết xe mà còn làm nơi để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Được biết, tình trạng này kéo dài trong khoảng 8-9 năm nay, đều đặn hàng ngày, thậm chí khiến vỉa hè khu đô thị Pháp Vân trở nên tồi tệ; mặt đường bong tróc, vỡ nát, những vết rạn nứt kéo dài hàng mét. Đặc biệt, các góc cua của tuyến đường bị xe tải cày nát, xới tung từng viên gạch. Hiện, vẫn chưa có giải pháp triệt để giải quyết tình trạng trên.

HĐND tỉnh Lào Cai họp bất thường bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND. Chiều 13/5, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự UBND tỉnh. Tại kỳ họp, với hình thức bỏ phiếu kín, 98,2% đại biểu tán thành bầu ông Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ông Trịnh Xuân Trường là Tỉnh ủy viên, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ quản lý đô thị. Ông Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Nguyễn Hữu Thể, nghỉ hưu theo chế độ. (XEM CHI TIẾT)

Nắng nóng gay gắt 40 độ C sắp quay lại Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ hôm nay (14/5) xuất hiện nắng nóng cục bộ, ngày mai (15/5) xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C. Từ 16-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ C.

Hai ngư dân Cà Mau mất tích chưa rõ nguyên nhân tại vùng biển phía Nam. Ngày 13/5 Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp cho tàu cá BT 97975 TS có 2 ngư dân mất tích. Theo đó, khoảng 23h ngày 7/5, tàu BT 97975 TS đang neo đậu cách mũi Cà Mau khoảng 97 hải lý về phía Nam Đông Nam (cách Côn Đảo khoảng 132 hải lý về phía Tây Nam) thì phát hiện 2 ngư dân trên tàu mất tích. Đó là anh Trần Văn Đàng (SN 1983, trú tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và anh Huỳnh Tấn Lộc (SN 1994, trú tại xã Khánh Bình Tây). Hiện, vẫn chưa rõ tung tích hai nạn nhân trên.

Va chạm với ô tô bán tải, bé trai 7 tuổi tử vong. Khoảng 17h ngày 13/5, hai chị em Nguyễn Hồng H. (11 tuổi, chị gái) và Nguyễn Khắc H. (7 tuổi, em trai, cùng trú tại xóm 5, làng Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) chở nhau bằng xe đạp lưu thông trên QL21B. Khi đi gần đến cổng làng, xe đạp bất ngờ va chạm với xe bán tải BKS: 29C - 325.xx (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến cháu Nguyễn Khắc H. tử vong tại chỗ, còn cháu Nguyễn Hồng H. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rừng. Khoảng 12h trưa 13/5, khi đi ngang qua khu rừng Chiềng Sinh (Sơn La), người dân địa phương nghe thấy tiếng khóc và phát hiện một bé gái bị bỏ lại dưới bụi cây ven đường. Nhận được tin báo, công an Sơn Lan đã đưa bé gái vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để chăm sóc. Các bác sĩ nơi đây cho biết cháu bé chỉ khoảng 2 ngày tuổi, hiện sức khỏe đã ổn định. Nếu trong thời gian quy định, không có người thân đến nhận cháu, cơ quan chức năng sẽ bàn giao cháu cho trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi.





