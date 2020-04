Bản tin 8H: Người đàn ông rút súng sau va chạm giao thông

Quảng cáo

Trưa ngày 24/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông giữa 2 người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu). Clip cho thấy người đàn ông mặc sơ mi kẻ sọc, đội mũ bảo hiểm, tỏ ra rất giận dữ, tay cầm vật màu đen nghi là khẩu súng ngắn vung tay, chỉ chỏ, tranh cãi với người va chạm. Sau giây lát, bỏ vật lạ vào cốp xe máy đậu bên lề đường, có một phụ nữ đứng cạnh. Một lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu bước đầu xác định với Dân trí, đây không phải là súng quân dụng và người đàn ông cầm súng không thuộc lực lượng vũ trang. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Người đàn ông được cho là đang cầm một cây súng, vung tay tranh cãi trong vụ va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió phát triển, nên dự báo thời tiết ngày 26/4 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 26/4 đến sáng 27/4, thời tiết ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông đang hoạt động mạnh dần lên nên có mưa dông nhiều nơi. Trong ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 26/4, Việt Nam không có thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Như vậy, tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Tính từ ngày 23/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.196, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 325 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác 9.836 trường hợp;cách ly tại nhà, nơi lưu trú 42.035 trường hợp.

Báo cáo của Bộ GTVT cho thấy tổng thị trường hàng không Việt Nam năm 2020 là 43 triệu khách, giảm 46% so với năm ngoái. Bộ GTVT cho biết từ 1/4 đến trước 23/4, lượng hành khách vận chuyển hàng không chỉ bằng 1-2% so với trước khi có dịch. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) có doanh thu hợp nhất trong quý I giảm khoảng 26% so với cùng kỳ 2019. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sụt giảm doanh thu khoảng 24%. Thiệt hại nặng nhất là Tổng công ty Quản lý bay (VATM) với mức giảm doanh thu tới 60% do doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ cho cả hãng bay nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định số 1316, ngày 24/4, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sở Tư Pháp Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau: Phòng văn bản, Phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật, Chánh văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Ngoài ra, ông Tuấn Nguyễn Quốc Tuấn còn là Phó chủ tịch Hội Luật gia Sở Tư pháp Hà Tĩnh.

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng ngày 25/4 cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định chưa thực hiện mua sắm thiết bị hệ thống thiết bị Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá gần 10 tỉ đồng. Theo đó, hệ thống thiết bị Real-time PCR tự động mà Trung tâm Y tế dự phòng thành phố vận hành xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm đầu tiên vào ngày 22/3 được mượn từ một đơn vị cung cấp thiết bị y tế. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh