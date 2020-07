Bản tin 8H: Người đàn ông tử vong ở hồ Định Công

Quảng cáo

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông vào tối muộn ngày 19/7. Ảnh: Công lý

Khoảng 20h12 ngày 19/7, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được tin báo về việc tại hồ Định Công có vụ đuối nước. Nhận được thông tin, đơn vị đã cử đội trên sông xuống hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Khoảng 22h40 cùng ngày, đội cứu hộ đã vớt được thi thể nạn nhân cách bờ khoảng 20m. Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Văn Vinh (SN 1986, HKTT, số 10, ngõ 40 Phường Liệt Thanh Xuân, Hà Nội). Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/7, đã 95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 383 ca nhiễm, trong đó 354 người đã khỏi. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.697. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4 ca.

Khoảng 16h chiều 19/7, chị Lê Thị Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy BKS 93M1-013.66 chở theo con trai là Lê Đình Đạt (12 tuổi) đang lưu thông đến vòng xoay ngã tư Đồng Xoài trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Cùng lúc này, xe tải BKS 63C-098.33 do tài xế Nguyễn Minh Hải, (40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển, bất ngờ đâm vào đuôi xe máy, cuốn cả hai mẹ con và chiếc xe máy vào gầm xe khiến cả hai tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Khoảng 1h sáng ngày 20/7, xe tải BKS 37C xxx loại dài đang chở hàng cho Quân khu 4 lưu thông từ Thanh Hóa về Vinh trên Quốc lộ 1A, km 399 thuộc địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bất ngờ, xe lao vào phân cách cứng rồi lật ngang giữa làn đường khiến làn đường này hoàn toàn tê liệt. Tài xế chỉ bị xây xát nhẹ, sau khi thoát ra ngoài liền dùng băng keo dán bịt kín biển số. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do tài xế ngủ gật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/7), mưa rào và dông tiếp tục lan rộng ở Bắc bộ. Trong đó, các tỉnh khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, đợt mưa này kéo dài đến khoảng 22/7. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Hà Nội từ nay đến 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc bộ chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài từ hôm nay. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chỉ dao động 32-35 độ C, vùng núi thấp hơn từ 30-33 độ C.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT vừa ký quyết định giao quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) - người đại diện theo pháp luật của VNPT VinaPhone cho ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Ông Nguyễn Trường Giang sinh năm 1971, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, bắt đầu gia nhập VNPT từ tháng 2/1998. 1/1/2016, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VNPT VinaPhone, phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh, truyền thông thương hiệu.



