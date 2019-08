Bản tin 8H: Người nhà đưa thi thể nạn nhân để giữa đường, vu vạ cho CSGT

Quảng cáo

Gây tai nạn rồi vụ vạ cho CSGT, hàng trăm người kéo đến hiện trường. Chiều ngày 25/8, Nguyễn Đăng Toàn (SN 1990, ngụ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) sử dụng rượu, bia còn điều khiển xe máy, không may tông vào trụ đèn, đập đầu xuống cống thoát nước. 2 người thân chở anh Toàn đi cấp cứu trên xe BKS 48E1-109.94 thì va quẹt xe CSGT đang đi tuần, rồi lao qua bên kia đường, tông vào một xe máy khác đang lưu thông ở chiều ngược lại ở khu vực chợ Đắk Sắk. Các nạn nhân được chở đến bệnh viện sau đó. Vụ tai nạn khiến anh Toàn tử vong, người nhà đưa thi thể anh đến hiện trường, lôi kéo người dân vu khống CGST truy đuổi xe chở người đi cấp cứu và gây ra tai nạn. Nhiều người còn dùng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook. Một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil sau đó lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tuần này, Bắc Bộ mưa dông vài nơi, ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Đêm 26-27/8, nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn 31-33 độ C do xuất hiện mưa dông rải rác. Mưa có khả năng kéo theo lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Mưa kèm theo dông lốc chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và kéo dài đến hết ngày 30/8, nhiệt độ khu vực giảm xuống mức 32-35 độ C. Mưa lớn cũng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ ngày 27/8 đến 30/8. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ xuất hiện vào chiều và tối từ nay cho tới 30/8. Trong tuần, các sông ở Tây Nguyên được dự báo xuất hiện một đợt lũ. Cơ quan khí tượng cũng dự báo một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông trong ngày 28-29/8.

Đổ trụ cổng, cháu bé 8 tuổi tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 25/8, cháu Phạm Khương Đ. (SN 2011) đang chơi ở nhà ông Phạm Văn Ân (cùng ở thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) thì bị trụ cổng đổ đè vào người, tử vong tại chỗ. Thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn. Được biết, sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Khương (bố cháu Đ.) có việc bận nên gửi cháu ở nhà ông Ân. Tại đây, cháu Đ. và cháu Phạm Ngọc M. (SN 2011, cháu nội ông Ân) chơi đùa với nhau. Khi 2 cháu đu trèo lên cánh cổng thì trụ cổng bất ngờ đổ sập. Cháu Đ. bị trụ cổng đè trúng người. Còn cháu M. bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngày 25/8, trả lời VTC News, ông Đặng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, một người dân trên địa bàn xã vừa bắt được con chim lạ khổng lồ. Theo đó, sáng 24/8, trong lúc cùng gia đình đi chơi, anh Nguyễn Chỉ Chung (32 tuổi, trú thôn Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) phát hiện một con chim rất lớn đang mắc kẹt giữa cánh đồng lúa do bị kiệt sức. Theo ông Bình, con chim lạ có màu lông đen trắng, cân nặng 3,2kg, sải cánh rộng khoảng hơn 2m, nghi là chim già đẫy thuộc nhóm 1B. Có người đến xem hỏi mua nhưng anh Chung không bán, mà có ý định giao cho cơ quan chức năng khi con chim phục hồi.

Ảnh: BHT

Sét đánh trúng tàu cá, 6 ngư dân Quảng Ngãi thoát chết hy hữu. Chiều ngày 25/8, ông Phạm Cầu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 20h ngày 24/8, tàu cá (chưa rõ số hiệu) hành nghề lưới rút, do ngư dân Phạm Thanh Phương (42 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở vùng biển xã Bình Hải, cách bờ khoảng hải lý, không may bị sét đánh trúng. Hậu quả khiến tàu cá bị hư hỏng hệ thống điện, rất may 6 ngư dân trên tàu cá thoát chết một cách hy hữu. Hiện tại, tàu cá do ngư dân Phạm Thanh Phương làm chủ đã khắc phục được sự cố trên và tiếp tục đánh bắt hải sản trở lại. (XEM CHI TIẾT)

Đề nghị buộc thôi việc một phó giám đốc Sở ở Bình Định. Ngày 25/8, tờ Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin từ một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết: Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức tỉnh này vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề nghị chủ tịch UBND tỉnh kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Hải Ân (45 tuổi, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH). Hiện Hội đồng Kỷ luật cán bộ, công chức tỉnh này đang báo cáo, đề nghị chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định kỷ luật đối với ông Trương Hải Ân. Như Tiền Phong đưa tin, trong thời gian ông Trương Hải Ân “xin nghỉ phép dài hạn” để đi chữa bệnh từ tháng 11/2018, một số chủ nợ của ông Ân gửi đơn đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định để “nhờ” đòi nợ. (XEM CHI TIẾT)



Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân về quy chế Quy chế quản lý taxi theo vùng và màu sơn. Việc lấy ý kiến này sẽ xong trước ngày 22/9. Các nội dung được Sở GTVT Hà Nội lấy ý kiến cho quy chế, bao gồm: Quản lý taxi theo vùng hoạt động và nhận biết bằng màu sơn. Đối với vùng hoạt động, toàn bộ taxi tại Hà Nội sẽ được chia làm 2 vùng. Trong đó, vùng 1 bao gồm địa giới hành chính tại các quận; vùng 2 bao gồm địa giới hành chính tại các huyện, thị xã. Với màu sơn, quy chế thống nhất thiết kế 5 màu cơ bản (vàng, đỏ, trắng, xanh, ghi). Từ năm 2019 đến năm 2025, xe taxi thay mới, tăng thêm sẽ áp dụng màu sơn chung. Từ năm 2026, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn một trong các màu trên và đăng ký thương hiệu riêng của mình. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh