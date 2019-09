Bản tin 8H: Người phụ nữ bị lập bàn thờ ‘tế sống’, đe dọa trả tiền dù không vay

Quảng cáo

Người phụ nữ bị lập bàn thờ “tế sống”, đe dọa phải trả hơn 34 triệu đồng. Ngày 14/9, chị Nguyễn Thị T. (SN 1990, tạm trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, vừa trình báo cơ quan Công an phường Vĩnh Trung về việc bị kẻ xấu quấy rối, khủng bố tinh thần. Theo chị T., từ 11/9 đến nay, chị liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại và tin nhắn đe dọa, yêu cầu phải trả khoản tiền hơn 34 triệu đồng. Những kẻ quấy rối, “khủng bố” sử dụng sim rác gọi điện, nhắn tin đe dọa vào tài khoản facebook ảo để đăng ảnh lập bàn thờ "tế sống" chị T. tung lên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đòi tiền còn gọi điện thoại đến công ty chị đang làm việc, gây áp lực với lãnh đạo khiến chị T. có nguy cơ mất việc. Theo chị T. thì chị không vay mượn tiền của ai, nhóm này “khủng bố” đòi tiền là do một người thân ở Đắk Lắk vay của Công ty F.C. Tuy nhiên, việc vay mượn tiền này chị T. không liên quan.

Nghệ An phát hiện 3 trẻ em nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”. Tối 14/9, trả lời VTC News, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An xác nhận trên địa bàn tỉnh có 3 bệnh nhi nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" tính từ tháng 7 đến tháng 9/2019. Ba bệnh nhân là: Nghiêm Thanh Tuấn (14 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Văn Cao (10 tuổi, trú tại xã Thanh ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Công Hào (11 tuổi, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ba bé nhập viện với biểu hiện sốt, sưng đau tuyến mang tai, gia đình nghi bị quai bị, điều trị ở nhà không đỡ. Sau khi được các bác sỹ cấy mủ, xét nghiệm máu thì phát hiện vi khuẩn ăn thịt người Burkholderia pseudomallei, bệnh Whitmore - bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Theo ông Chỉnh, một người đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, hai bệnh nhi đã xuất viện.

Bắt đầu triển khai nạo bùn hệ thống thoát nước quanh Rạng Đông. Vào 22 giờ đêm 14/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước xung quanh khu vực Công ty Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch khắc phục sự cố môi trường sau đám cháy Rạng Đông vào ngày 28/8 vừa qua. Theo ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng giám đốc Công ty, các ca làm việc của phía Thoát nước Hà Nội sẽ được tiến hành từ 22h tới 6h sáng hôm sau. Dự kiến, công tác nạo vét, thu gom sẽ hoàn thành trước ngày 30/9.

Chiều 14/9, thông tin từ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết Cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai N.H.L (sinh năm 2018) tại điểm giữ trẻ tư nhân ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 13/9, mẹ bé L. chở bé đến gửi ở điểm giữ trẻ tư nhân nói trên. Đến khoảng 11h cùng ngày, sau khi uống sữa, bé L. nôn ói, kèm theo biểu hiện khó thở. Ngay lập tức, điểm giữ trẻ đã đưa bé đến Trung tâm y tế huyện Lấp Vò để cấp cứu nhưng bé L. đã tử vong. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Thanh Ph. (55 tuổi), chủ điểm giữ trẻ tư nhân này cho biết, ngày 13/9 là ngày đầu tiên bé L. được gửi tại điểm giữ trẻ. Được biết, Điểm giữ trẻ hoạt động từ năm 2011 và có giấy phép kinh doanh.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nhiều tiếng đồng hồ dù có siêu máy bơm. Từ 18h chiều tối 14/9, hu vực quận Bình Thạnh bắt đầu xuất hiện mưa to. Chỉ 30 phút sau cơn mưa lớn, hệ thống cảnh báo ngập của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị (UDI) cảnh báo đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập. Theo ghi nhận, đoạn trước tòa nhà The Manor và dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nước rất sâu, có đoạn ngập gần nửa mét khiến nhiều người đi xe máy không kịp trở tay nên phải dắt bộ vì xe chết máy. Hàng chục người đứng trên vỉa hè chờ nước rút nhưng đến 20h30 nước vẫn không rút nên đành dắt xe lội nước. Được biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn trước tòa nhà The Manor nằm trong phạm vi chống ngập của siêu máy bơm do Công ty Quang Trung vận hành.

Nam sinh bị điện giật chết khi đóng cổng lúc trời mưa. Ngày 14/9, cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) và Công an phường Nại Hiên Đông vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ điện giật chết người xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng tối 13/9, Lê Đình Lộc (17 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang ở nhà thì thấy trời mưa nên chạy đi đóng cổng. Tuy nhiên, vừa cầm vào cánh cửa sắt, Lộc bị điện giật, không thể kêu cứu. Một lúc sau người nhà phát hiện, cắt điện đưa Lộc đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, trước đó gia đình luồn dây điện vào trong khung bờ rào sắt nhưng lâu ngày, sợi dây điện bị tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Chợ Bình Long bất ngờ bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 14/9, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng phát từ một sạp hàng trong khu vực giữa chợ Bình Long (thuộc khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), sau đó lan nhanh ra các sạp hàng bên cạnh. Người dân cùng các tiểu thương trong chợ đã sử dụng nhiều dụng cụ phòng cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành, liền báo cơ quan chức năng. Khoảng 1h sau khi lực lượng PCCC đến, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản, hầng hóa của các tiểu thương. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh