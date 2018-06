Bản tin 8H: Người phụ nữ lùi xe bất cẩn, đoạt mạng 2 em bé

Hai cháu bé tử vong do người phụ nữ lùi xe ôtô bất cẩn. Khoảng 14h ngày 30/6, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (QL80, đoạn khu phố 1, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang), xe 4 chỗ hiệu Camry BKS 68A 04582 từ trong lề đường lùi ra ngoài thì bất ngờ va chạm rất mạnh với xe gắn máy BKS 68C1.32811 đang lưu thông trên đường. Cú va chạm đã làm một cháu bé 8 tuổi tử vong tại chỗ; một cháu bé 3 tuổi chết trên đường đưa đến bệnh viện; còn hai người lớn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe ô tô 4 chỗ do một người nữ tài xế cầm lái, sau khi gây tai nạn người này đã rời bỏ khỏi hiện trường.và chưa biết danh tánh.

Mẹ con hot girl Bella được ở Trung tâm bảo trợ tối đa 1 tháng. Sau khi làm việc với Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 2 mẹ con Đoàn Thuý Hà (hot girl Bella) đã được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Đông Anh, Hà Nội) chăm sóc. Theo quy định, 2 người sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa trong 1 tháng đối với các đối tượng lang thang, cơ nhỡ. Được biết, sau khi chuyển tới trung tâm bảo trợ xã hội, cháu bé ở trạng thái ổn định và được chăm sóc đầy đủ. Đoàn Thuý Hà cũng có thái độ hợp tác và vẫn tự tay chăm sóc con. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội nắng nóng gay gắt 39 độ C. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, trong ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng từ sớm, nền nhiệt ngày tăng cao, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực trung du và vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội phổ biến trong khoảng 37-39 độ C, trời nắng nóng gay gắt, còn ở khu vực vùng núi phía Bắc nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36-37 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Xe container bị lật, người dân đổ ra đường thu gom 20 tấn hoa quả giúp tài xế. Khoảng 16h ngày 30/6, xe đầu kéo container biển Thái Bình, do tài xế Nguyễn Văn Trung (29 tuổi, trú Thái Bình) điều khiển, bất ngờ lao xuống ruộng rồi lật ngang ở đoạn QL1, tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Văn Trung bị thương nhẹ; thùng xe bị bung ra, hơn 20 tấn trái cây gồm bưởi, cam, chanh... đổ tràn ra ngoài. Sau khi phát hiện sự việc, rất nhiều người dân xã Thạch Thanh ở gần hiện trường vụ tai nạn đã nhanh chóng tớ giúp anh Trung thu gom các thùng hoa quả bị vỡ tung, tràn ra ngoài rồi xếp thành từng hàng ven đường.

Khách hàng may mắn của giải Jackpot 1 Power 6/55 hơn 36 tỷ đồng là ai? Theo đó, kết quả xổ số Vietlott ngày 30/6, tại kỳ quay thưởng số 143 của loại hình xổ số Power 6/55 đã không tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 trị giá 36.351.516.000 đồng. Giải Jackpot 2 có giá trị 3.346.780.450 đồng cũng chưa tìm ra được người chơi may mắn. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 143 loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 ngày hôm qua là: 03 – 12 – 23 – 24 – 30 – 33 và số may mắn 01. Cũng trong kỳ quay thưởng này, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra 5 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 490 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 10.725 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Nữ MC bị điều tra vì… gió thổi bay áo. Cuối tuần trước, người dẫn chương trình của kênh truyền hình Al Aan – cô Shireen al-Rifaie đã thực hiện một đoạn video nói về việc việc bãi bỏ lệnh cấm lái xe có ý nghĩa thế nào đối với phụ nữ. Khi đang dẫn, gió bất ngờ thổi chiếc abaya (áo choàng dài mà phụ nữ Ả Rập phải mặc theo quy định của pháp luật) bay thốc lên. Sau khi video đó được đăng tải lên mạng, hàng ngàn người đã chia sẻ nó cùng hashtag "phụ nữ khỏa thân lái xe ở Ả Rập Saudi”. Ủy ban Quốc gia về Truyền thông Nghe nhìn Ả Rập hôm 26/6 tuyên bố Shireen đang bị điều tra vì vi phạm quy định về trang phục. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Ajel, Shireen phủ nhận có bất cứ hành vi sai phạm nào.

Mừng sinh nhật, cha con Quốc vương Jordan bắn súng, ném lựu đạn như trong phim hành động. Trong đoạn video được Hoàng hậu Jordan Rania đăng tải trên Instagram, chồng bà - Quốc vương Abdullah và con trai - Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah ngồi trong chiếc xe màu đen tiến vào thao trường trước khi đột ngột mở cửa xe và nổ súng vào các mục tiêu giả định. "Chúc mừng sinh nhật Al Hussein, chúng ta đang ngày càng tự hào về con. Ta nhìn thấy hình ảnh của Quốc vương trong con, cả tình yêu mà con dành cho quân đội", bà Rania chia sẻ. Được biết, vị thái tử 24 tuổi là Thiếu úy trong Lực lượng Vũ trang Jordan, đồng thời đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.





