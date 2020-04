Bản tin 8H: Người phụ nữ trốn thoát khỏi Trung Quốc sau 30 năm bị lừa bán

Quảng cáo

Đầu tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin về việc một phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc. Theo đó, người phụ nữ tên H.T.C. (42 tuổi, ở khu Còn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Năm 1990, chị C. theo bạn qua Trung Quốc rồi bị người này lừa bán cho một gia đình bản địa và lưu lạc nơi đây 30 năm. Đầu năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, chị C. trốn về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn giúp bắt xe khách, nhưng lạc vào tận Quảng Nam. Hiện, chị C. đã được bàn giao cho gia đình, ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam, từ chiều tối 3/4, Bắc Bộ có mưa dông rải rác với thời gian tập trung vào chiều tối và đêm. Các tỉnh ở khu vực Việt Bắc và một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ cần đề phòng mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến hết ngày 7/4. Những ngày tới, nền nhiệt khu vực đồng bằng giảm xuống ngưỡng 17-20 độ C, vùng núi chỉ còn 14-16 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm.

Tối 2/4, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, cho biết 7/9 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã có kết quả âm tính lần 3. Trong số này có bệnh nhân 34, "siêu lây nhiễm" COVID-19 tại Bình Thuận. Tính đến tối 2/4, Việt Nam đã có 227 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 76 ca đã được phục hồi.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2020 đến ngày 29/3, nước ta đã xuất hiện 11 trận động đất nhẹ; 4 dông lốc, mưa đá diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (ngày 24-25/1; ngày 2-4/3; ngày 17-18/3; ngày 21-25/3); sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai đã làm 3 người chết, 18 người bị thương; 1.150 nhà sập, 28.179 nhà bị hư hại, tốc mái; 74.748 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 1.817 con gia súc, gia cầm chết. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 303 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ đoàn xe rước dâu của nhà Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê - Lê Anh Hùng gây xôn xao trong “đại dịch” COVID-19, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn cho biết, Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Hương Khê báo cáo, làm rõ vụ việc vào chiều 2/4. Cùng thời điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 5 ngày đối với ông Hùng. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với virus SARS - CoV -2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 233 ca. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 5 ca trong số đó đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh. (XEM CHI TIẾT)



Công an TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 20h40 ngày 2/4,Trung tâm chỉ huy Thông tin thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. sau đó, Công an quận Sơn Trà được chỉ đạo triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi di chuyển đến cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, Sơn Trà), va chạm giao thông xảy ra, làm hai chiến sĩ gồm Đại uý Đ.T.T (1979) và Trung sĩ V.V.T (1997) thuộc đội CSGT- TT công an quận Sơn Trà hy sinh. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh