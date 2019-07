Bản tin 8H: Nguyên Bí thư huyện vi phạm ở Hà Nội bị bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND

Quảng cáo

Trong kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Phúc Thọ vừa qua, các đại biểu đã thống nhất cao với việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Hoàng Mạnh Phú. Trước đó, trong kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Hà Nội, các đại biểu cũng thống nhất bãi miễn đại biểu HĐND thành phố với ông Hoàng Mạnh Phú - nguyên Bí thư huyện Phúc Thọ. Những sai phạm của ông Phú được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện (trong thời gian từ năm 2015-2016), ông Phú đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan đến 74 gói thầu thuộc 57 dự án đầu tư xây dựng do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc thực hiện.

Bắc Bộ có mưa dông, Trung Bộ nắng nóng dịu dần và sẽ kết thúc vào 30/7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/7 nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 30/7 nắng nóng có khả năng kết thúc ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ từ 21-34 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 26-34 độ C.

Nước đập dâng ở Hà Tĩnh đổi màu đỏ. Sau trận mưa lớn hai tuần trước, nước cửa xả đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) chuyển màu đỏ đục, nổi váng, bốc mùi hôi. Trong khi đó, nước trên mặt hồ thuộc đập đầu mối vẫn trong xanh. Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang, ông Phan Quốc Long cho biết, nước chuyển màu đỏ suốt hai tuần qua ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới cho các huyện phía bắc Hà Tĩnh, cũng như nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân, khiến người dân lo lắng. Ngày 28/7, đoàn công tác từ tỉnh đã đi thị sát hiện trường, lấy mẫu nước quan trắc ở các vị trí như đập chính, cống xả nước tuynel, hệ thống xả thải của nhà máy công nghiệp trên địa bàn.

Bình gas ở quán nhậu phát nổ, hàng chục người đang ăn hốt hoảng tháo chạy. Khoảng 18h45 ngày 28/7, trong lúc quán nhậu Phúc Vinh 1 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang có khá đông khách thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khí gas, lửa bốc lên ngùn ngụt từ khu vực nhà bếp. Tiếng nổ lớn kèm lửa bốc lên ngùn ngụt khiến thực khách và nhân viên của quán hốt hoảng tháo chạy. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19h30, vụ cháy cơ bản đã được khống chế, rất may không có thương vong.

Phát hiện thư tuyệt mệnh, xe máy của nữ giáo viên bên cầu. Sáng 27/7, tại cầu Bình Yên (nối xã Bình Yên và Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang) một số người dân thấy chiếc xe máy bị bỏ lại ven đường không có chủ nhân cùng lá thư tuyệt mệnh và gần đó người dân còn phát hiện lọ thuốc trừ sâu. Chiếc xe sau đó được xác định là của một nữ giáo viên tiểu học tên V.T.N.Q. (SN 1988, quê xã Thượng Ấm, Sơn Dương). Liên quan đến vụ việc, ngày 28/7, một lãnh đạo UBND xã Minh Thanh cho biết, khoảng 5h ngày 27/7, một số người đi làm sớm đã phát hiện người phụ nữ ngồi ở bên cầu, nhưng biến mất sau đó. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm người này. (XEM CHI TIẾT)

Quốc lộ 91 xuất hiện vết nứt mặt đường đe dọa sạt lở nhà dân. Ngày 28/7, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến khảo sát tại hiện trường đoạn răn nứt trên quốc lộ 91. Vết nứt trên có chiều dài khoảng 40m, chiều rộng vết nứt ban đầu là 1cm chạy dài cặp theo bờ sông Hậu, ăn sâu vào 1/3 mặt đường xuất hiện vào lúc 7h30 phút ngày 27/7 và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Đến hơn 6 giờ sáng 28/7, chiều dài răn nứt không thấy thay đổi nhiều nhưng chiều rộng tiếp tục phát triển thêm lên 1,5 - 2,0 cm ảnh hưởng đến 2 nhà dân và 2 quán nước ven đường nên chính quyền địa phương đã cho di dời người và tài sản đến nơi an toàn. (XEM CHI TIẾT)



Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường tử vong vì tai nạn tàu hoả. Khoảng 8h sáng ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đi từ nhà lên chợ Lèn để mua rau về bán ở quê. Tuy nhiên, trên đường về qua tiểu khu 5 thị trấn Hà Trung, bà Huệ thấy một số chai nhựa nên đã qua đường để nhặt, bất ngờ tàu hỏa đến tông tử vong. Qua xác minh, bà Huệ là mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường – người bị tuyên án 13 năm tù giam về tội Giết người vào ngày 7/3/2019. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh