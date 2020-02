Bản tin 8H: Nhân sự mới của Bộ Công an

Quảng cáo

Ngày 12/2, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Tâm (48 tuổi), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An. Thượng tá Tâm giữ chức vụ Trưởng công an huyện Cần Giuộc (Long An) nhiều năm liền. Cuối năm 2019 điều động về làm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh cho đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/2, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất lên đến 28 độ. Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ C.

Khoảng 9h ngày 11/2, khi Ban Quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) thi công dự án trồng cây xanh trên đường Hùng Vương, ống nước sinh hoạt bất ngờ vỡ nước phun lên đục ngầu, đen ngòm rồi tràn ra đường, bốc mùi hôi… Người dân vô cùng hoang mang trước chất lượng nước sinh hoạt mà họ đang sử dụng. Lãnh đạo Chi nhánh Cấp nước Ba Đồn (thuộc Tổng công ty Cấp thoát nước Quảng Bình) giải thích, nước đục là do các chất cặn bã bám lâu ngày phía bên trong thành ống rồi kéo theo đất xung quanh, phía đơn vị đã lấy mẫu nước đi kiểm tra và kết quả đạt tiêu chuẩn.

Ngày 11/2, Thủ tướng có quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa ký văn bản thống nhất thành lập đội taxi ưu tiên vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa tại thành phố Hội An. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND TP Hội An bố trí cho đội taxi ưu tiên này 2 vị trí đón khách nói tiếng Hoa tại bãi xe quảng trường Sông Hoài và số 8 Hoàng Diệu. Những xe này sẽ thường xuyên được khử trùng; tài xế cùng du khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Vĩnh Phúc chính thức chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương kể từ ngày 13/2 phải triển khai khẩn cấp nhiệm vụ khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.Thời gian khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là 20 ngày, kể từ ngày 13/2. Trong thời gian khoanh vùng, cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi khi thực hiện cách ly với mức 40.000 đồng/người/ngày với trường hợp tại nhà; 60.000 đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế. (XEM CHI TIẾT)

Hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm. Theo thông tin ban đầu, chiều 12/2, hai em Trần Thanh T, Trịnh Ngọc Quốc H (cùng SN 2011), học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 17 giờ 30, người nhà không thấy về nên đã đi tìm. Khi thấy mũ và dép của con ở cạnh hố nước, anh Trịnh Quốc Kỳ (cha của H) xuống mò tìm thì vớt được thi thể của H và T. (XEM CHI TIẾT)



