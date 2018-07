Bản tin 8H: Nhậu bằng rượu ngâm rễ cây, người chết kẻ nguy kịch

Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 1 người chết, 1 người nguy kịch. Tối ngày 9/7, Trung tâm Y tế huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân ngộ độc rượu nguy kịch, đó là anh Vi Văn Sơn (33 tuổi, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu). Trước đó, anh Sơn sang nhà anh Vi Văn Dần (32 tuổi, cùng quê) uống rượu, rồi có biểu hiện ngộ độc. Hai người được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Dần chết trên đường, còn anh Sơn rất nguy kịch. Các bác sỹ tại bệnh viện Quỳ Châu cho biết, nguyên nhân ngộ độc được xác định ban đầu là do uống rượu ngâm rễ cây rừng. Được biết, trước đó 3 ngày, anh Dần và vợ lên rừng hái măng và tranh thủ lấy rễ cây rừng về ngâm rượu để uống.

Mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ. Mưa dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ trong những ngày vừa qua đang hoạt động yếu dần đi, nên trong ngày hôm nay, thời tiết sẽ tốt dần lên, tăng lên ngưỡng 30 – 33 độ C ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi nhiệt độ có thể lên trên 33 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ do vẫn chịu tác động của hội tụ gió yếu trên mực 1500m nên nền nhiệt thấp hơn, dao động từ 29 – 32 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Va chạm với xe tải, Thượng úy Công an tử vong. Khoảng 19h30 ngày 8/7, xe máy BKS 38K1-161.77, do Thượng úy Đinh Duy Toản (30 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) - công tác tại Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) - điều khiển, va chạm với xe tải BKS 98C-018.18, do tài xế Võ Hoàng Anh Quý (28 tuổi, ngụ xã Vân Thạch, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tih, huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Vụ tai nạn khiến Thượng úy Toản và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (27 tuổi, ngụ xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar), cùng đi trên xe máy, bị thương nặng. Thượng úy Toản sau đó tử vong do chấn thương quá nặng, còn chị Hiền vẫn đang được cấp cứu.

Bắt được tài xế xe tải bỏ chạy sau khi tông chết 2 mẹ con trên cầu Cần Thơ. Tối 9/7, nguồn tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã bắt được tài xế xe tải bỏ chạy sau khi tông chết 2 mẹ con trên cầu Cần Thơ vào 12 trưa cùng ngày. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, xe tải gây tai nạn mang biển kiểm soát 67C-01782, do Lê Thái Châu (sinh năm 1990, ngụ Cà Mau) điều khiển. Trước đó, xe máy BKS 66C1-277.98, do chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi) điều khiển chở theo 2 con nhỏ, bị xe tải tông từ phía sau rồi bỏ bạy. Cú tông mạnh khiến chị Phương và con gái Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) chết tại chỗ. Bé còn lại là Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) bị thương nặng.

Hàng tấn cá lồng ở Thừa Thiên - Huế chuẩn bị bán lăn ra chết hàng loạt. Sáng 9/7, một số hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ đoạn chảy qua xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện cá nổi lờ đờ bất thường, rồi chết. Chiều cùng ngày, lãnh đạo xã xác nhận, 13 lồng nuôi cá chuẩn bị thu hoạch của các hộ dân bị chết hàng loạt. Số lượng ước tính khoảng trên 3 tấn cá. Nguyên nhân ban đầu của tình trạng cá chết hàng loạt được cho là do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, dòng chảy yếu và nguồn nước bị ô nhiễm. Các hộ nuôi cá vớt những con cá mới chết hoặc sắp chết bán giá rẻ với hi vọng gỡ gạc được chút tiền vốn.

Cựu thủ tướng Malaysia nhận tiền quyên góp để được tại ngoại. Hãng tin Malaysiakini đưa tin, tại dinh thự Jalan Langgak Duta của Najib Razak ở Kuala Lumpur ngày 9/7, những người ủng hộ đã trao ít nhất 300.000 ringgit (74.000 USD) cho cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Một ngày trước đó, Wanita UMNO, hội phụ nữ của đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO), đã bàn giao hơn 260.000 ringgit (64.500 USD) và hai vòng tay để giúp Najib đóng tiền bảo lãnh. Số tiền mà ông Najib cần để được tại ngoại là một triệu ringgit (248.000 USD), được chia làm hai đợt đóng bằng tiền mặt. Các con của Najib đã đóng đợt đầu tiên. Trong đợt đóng tiền thứ hai ngày 9/7, cựu thủ tướng Malaysia phải nộp 500.000 ringgit (168.000 USD).



