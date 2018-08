Bản tin 8H: Nhảy cầu tự vẫn, nạn nhân lại bơi vào bờ khi thấy cảnh sát

Người đàn ông nhảy cầu tự vẫn vội vã bơi vào bờ khi thấy cảnh sát. Khoảng 15h30 ngày 21/8, nhiều người đi đường thấy một người đàn ông (khoảng 43 tuổi) đứng trên thành cầu Chữ Y (đoạn thuộc phường 2, quận 8, TP.HCM) rồi gieo mình xuống dòng sông. Tuy nhiên, vài phút sau, người này lại ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tay ôm trụ chân cầu rồi nói lảm nhảm như “ngáo đá”. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy công an, người đàn ông nhanh chóng bơi vào bờ rồi lẩn đi mất.

Áp thấp mạnh dần lên, Bắc Bộ mưa, dông xuất hiện. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 – 23 độ vĩ bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần lên đã khiến cho thời tiết Bắc Bộ chuyển nhiều mây hơn, trong ngày, mưa dông xuất hiện ở diện rải rác xen lẫn với những khoảng tạnh ráo. Tuy nhiên trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm nên bà con chú ý đề phòng. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 30 – 33 độ C, có nơi cường độ nắng mạnh hơn thì nền nhiệt có thể lên trên 33 độ. (XEM CHI TIẾT)

Bắt quả tang vụ ‘mông má’ cả tấn khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt. Chiều ngày 21/8, tiến hành kiểm tra đột xuất tại quầy số 19 (do bà Đoàn Thị Chè, 56 tuổi làm chủ) ở Chợ Nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng), Công an TP. Đà Lạt đã bắt quả tang vụ trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc rồi bán lại cho người khác đưa ra thị trường tiêu thụ, đánh lừa người tiêu dùng. Được biết, khoai tây được “mông má” của bà Chè bán lại cho người khác 8.000 đồng/kg, trong khi giá khoai tây Đà Lạt ngoài thị trường lên tới 20.000 đồng/kg. Công an TP.Đà Lạt đã làm biên bản vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Cha ôm thi thể con trai gào khóc giữa đường sau vụ tai nạn. Khoảng 11h45 ngày 21/8, xe máy BKS 51X2 – 9532, do anh Tùng (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) va chạm với xe ben BKS 51C - 519.05, do tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển, tại vòng xoay Phú Hữu (quận 9). Cú va chạm làm anh Tùng tử vong tại chỗ. Hay tin con tử nạn, cha anh Tùng đã chạy đến hiện trường ôm thi thể con gào khóc thảm thiết.

Người phụ nữ điều khiển xe ôtô BMW tông hàng loạt xe máy, kéo lê 2 cháu nhỏ trên đường. Khoảng 17h30 chiều 21/8, xe ô tô BMW 745LI BKS: 98A-016.18, do một người phụ nữ điều khiển hướng cầu vượt Ngã tư Sở- Hà Đông, tông vào xe ô tô KIA BKS 30E-674.82 chạy cùng chiều, rồi tiếp tục tông hàng loạt các phương tiện xe máy lưu thông trên đường. khi tông vào các phương tiện trên đường, chiếc BMW đã kéo lê 2 cháu nhỏ đi một đoạn mới dừng lại trước cổng khu đô thị Royal City. Ít nhất hai người đã bị thương trong vụ việc. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn. (XEM CHI TIẾT)



Đi làm trở lại, người dân “rốn lũ” phát hiện bom khổng lồ. Ngày 21/8, trong lúc đi làm, người dân bản Liên Hồng, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) phát hiện quả bom. Theo đó, quả bom nặng 1 tấn, dài 1,8 m, trên quả bom có nhãn hiệu BOMBMK83MQ206F1000. Nhận được thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông, lực lượng công binh có mặt tại hiện trường di dời quả bom khỏi hiện trường. Quả bom này sẽ được tiêu hủy vào ngày 26/8. (XEM CHI TIẾT)

3 tên trộm âm mưu dùng gạch ném vỡ cửa kính để đột nhập tòa nhà lúc nửa đêm nhưng một tên bất cẩn, vô tình ném trúng đầu đồng bọn khiến tên này lăn ra đất ngất lịm. Sự việc xảy ra tại London, Anh vào khoảng 23h10 ngày 8/8 (giờ địa phương). Bảo vệ tòa nhà sau đó xuất hiện khiến 2 tên trộm cuống cuồng lên xe máy tháo chạy, bỏ mặc đồng bọn nằm bất tỉnh tại hiện trường.

