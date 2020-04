Bản tin 8h: Nhiều cơ sở y tế ở Hà Nội liên quan đến bệnh nhân 237

Quảng cáo

Tại Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương” do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dịch tễ của BN237 có liên quan nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Đức Giang, Viện Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện E. Bộ Y tế đã giao lại cho ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội xử lý, coi như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt, tránh lây lan ra cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (5/4) đến ngày 7/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa dông nhiều nơi. Riêng ngày 5/4 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 8/4, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi từ 13-15 độ C; Bắc Trung Bộ trời lạnh.

Ngày 4/4, anh L.X.T. (chủ doanh nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, tài xế của doanh nghiệp vừa nhận được thư xin lỗi và công văn yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt 200 nghìn đồng lỗi tụ tập quá 2 người trên cabin. Anh T. cho biết, không khiếu nại nữa và tặng lại số tiền bị xử phạt cho UBND xã để thực hiện công việc phòng, chống dịch COVID -19.

Khoảng 10h30, anh Xa Văn Tha (SN 1983) điều khiển xe công nông tự chế chở xi măng, trên thùng xe có anh Xa Văn Đông (SN 1981) và cháu Xa Văn Tấn (SN 2012, con anh Đông), lưu thông trên Tỉnh lộ 433. Khi đến Km 61+600 (TL 433), đoạn qua xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc (Hòa Bình), chiếc xe mất phanh, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét bên phía ta luy âm của đường. Hậu quả, anh Tha và cháu Tấn tử vong tại chỗ, anh Đông bị thương.

Sáng 5/4, lần đầu tiên Bộ Y tế phát đi thông báo Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 nào sau 12 giờ đồng hồ. Hiện cả nước vẫn có 240 ca bệnh. Trong số 240 trường hợp mắc COVID-19 có 149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa. Tổng số người cách ly đến 6h sáng ngày 5/4 là 69.266 người. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng hơn 9h30 sáng ngày 4/4, tại đường sắt Bắc - Nam (Km 999+00 thuộc cầu vượt Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn), 2 nữ sinh lớp 9 là Nguyễn Thị Thùy S. và Phạm Thị Phương Nh. (15 tuổi, cùng ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) đứng trên cầu vượt đường sắt chụp hình. Lúc này, tàu lửa SE4 do lái tàu Thái Văn Hùng (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy qua, lực hút từ tàu khiến 2 nữ sinh mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu, tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 4/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã có văn bản về việc tăng cường công tác kiểm soát COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, có việc tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân từ Hà Nội và TP.HCM về Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên) từ ngày hôm nay (5/4). Mức thu như sau: tiền ăn là 80.000 đồng, tiền sinh hoạt khác là 40.000 đồng ngày, tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh