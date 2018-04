Bản tin 8H: Nổ rung chuyển tòa nhà ở Syria, ít nhất 13 người chết

Theo ông Ren, vào sáng ngày 6/3, con trai ông là anh Phạm Văn Toản, 38 tuổi đánh lưới cào khu vực cửa sông Hàm Luông (địa bạn huyện Thạnh Phú, Bến Tre) thì phát hiện con rùa biển này nằm trong lưới. Ngay sau đó, anh Toản đưa con rùa biển này về nhà nuôi tạm. Hiện gia đình ông Ren không bán con rùa biển này mà chỉ hi vọng nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí nhiên liệu và lưới cào bị rùa biển làm rách rồi thả rùa về môi trường tự nhiên.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ra quyết định trong 24 - 48 giờ tới về cách phản ứng trước cuộc tấn công bị nghi bằng khí độc "tàn ác" hồi cuối tuần trước ở đông Ghouta. "Đây là vấn đề nhân loại, nó không được phép xảy ra", ông nói trước đội an ninh quốc gia tại Nhà Trắng. Ít nhất 70 người chết trong vụ tấn công nghi bằng khí độc chlorine ở thị trấn Douma, ngoại ô Damascus. Phương Tây cáo buộc chính quyền Syria đứng sau cuộc tấn công, nhưng Nga, nước hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad cho biết không tìm thấy dấu vết của khí độc, và cáo buộc của phương Tây là "khiêu khích".

Rạng sáng 10/4 theo giờ Việt Nam, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Michael Cohen - luật sư riêng của Tổng thống Mỹ, đồng thời tịch thu một số tài liệu để phục vụ điều tra. Thông tin này đã được luật sư của ông Cohen xác nhận. Trong một thông báo, luật sư của ông Cohen cho biết đã được các công tố viên liên bang cho hay hành động lần này được thực hiện theo yêu cầu của Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller. Tại văn phòng của ông Cohen, FBI đã tịch thu tài liệu thuế, hồ sơ kinh doanh cũng như truy cập nội dung nhiều thư điện tử.

Ít nhất 13 dân thường đã thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn làm sập một tòa nhà xảy ra ở thành phố Idlib, miền Tây Bắc Syria ngày 9/4. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), số người thiệt mạng có khả năng tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng và nhiều người khác vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. SOHR cũng cho biết nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.

Chuyên gia này cho rằng, cuộc tấn công của Israel đã được thực hiện dựa trên những lý do khá khách quan nếu như tính tới những tuyên bố của Tel Aviv về sự cần thiết phải đảm bảo an ninh của mình. Giới lãnh đạo nước này khi theo dõi thận trong các hoạt động và động thái của Iran cũng như lực lượng Hezbollah đã khẳng định rằng, vũ khí từ căn cứ T-4 đã được cung cấp cho các nhóm quân sự của Lebanon. Chính vì lý do này mà họ đã tấn công, chuyên gia Mikhailov tin tưởng.