Bản tin 8H: Nữ hành khách mang công cụ hỗ trợ lên máy bay

Quảng cáo

Mới đây, an ninh sân bay Nội Bài phát hiện trong hành lý của nữ hành khách tên Vũ Thị T., đi chuyến VJ1121 Hà Nội – TP.HCM, có 1 đèn pin chức năng phát tia lửa điện và 1 gậy sắt dài 20cm có thể kéo dài được tới 63cm. Bà T. không xuất trình được giấy tờ liên quan, buộc lực lượng chức năng phải lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh đối với bà Vũ Thị T., đồng thời bàn giao vụ việc cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/2, các tỉnh phía Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; Nam Bộ trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, sáng 12/2, hầu hết các điểm quan trắc ở các tỉnh phía Bắc đều chỉ ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm; các tỉnh phía Nam trung bình và tốt. Không khí ở Hà Nội ô nhiễm nhất với nhiều điểm quan trắc ghi nhận chỉ số màu đỏ-có hại cho sức khỏe con người.

Liên quan đến vụ lật sà lan khiến 2 em bé mất tích trên sông Hậu đoạn qua xã An Thạnh I, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, khoảng 15/30 ngày 11/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé gái cách hiện trường vụ chìm sà lan khoảng 2 km. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé 9 tuổi mất tích; đồng thời tiến hành trục vớt sà lan bị chìm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh ngày 11/2 cho biết, ông Nguyễn Thế Hoàng - hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho đoàn khách tàu Diamond Princess thăm Hạ Long ngày 28/1 (tức mồng 4 Tết) đã trở lại phòng cách ly Khoa Nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào 13h30 cùng ngày. Trước đó vào sáng ngày 10/2, ông Hoàng đã đến Khoa Nhiệt đới kiểm tra khi có biểu hiện ho. Sau khi tiến hành các thủ tục, các bác sỹ yêu cầu ông Hoàng phải cách ly trong khoa để chờ các kết quả kiểm tra virus Corona nhưng ông Hoàng lại đã bỏ về. (XEM CHI TIẾT)



Chiều nay, 11/2, tại hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh