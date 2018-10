Bản tin 8H: Nữ sinh mất tích, bạn trai ‘ảo’ chặn Facebook mẹ

Chiều 29/10, thầy Phan Văn Phùng - Hiệu trưởng trường THCS xã Quang Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện nhà trường đang cùng gia đình tìm kiếm Nguyễn Thị Hoài (SN 2004, học sinh lớp 8) mất tích nhiều ngày. Mẹ của Hoài kể, hôm 18/10, Hoài nói với bà ngoại đi học, rồi không thấy trở về. Qua tìm kiếm, người nhà hay tin, có người nhìn thấy Hoài ở bên xe Lâm Hồng (Bình Dương) cùng 2 người con trai. Được biết, Hoài quen 1 thanh niên từ tháng 7 qua mạng xã hội. Người mẹ có liên lạc với người này qua Facebook nhưng phát hiện bị chặn.

Hôm nay (30/10), khu vực phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ 28-30 độ C. Khu vực Trung Bộ, mưa rào cục bộ vài nơi với lượng không nhiều. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có thời tiết tốt, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18-32 độ C. Trong khi đó, tại Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt 32 – 35 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ. Khoảng 19h ngày 29/10, anh Thành (trú tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi làm về phát hiện vợ Nguyễn Thị Châu (SN 1992), cùng con trai (SN 2017) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Nam thanh niên đi trộm gà bị đánh tử vong. Đêm 28/10, khi vào nhà ông Trương Văn Hiền (gần 60 tuổi, trú thôn Chương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trộm gà, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1993, trú xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân) bị bắt quả tang. Ông Hiển khống chế, trói đối tượng để giao nộp cho cơ quan chức năng, nhưng bị Nguyễn Hoàng Anh phản kháng dữ dội. Bực tức, ông Hiển đã đánh, dùng dao gây thương tích cho Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc đang được điều tra.

Công nhân rơi từ tầng 17, tử vong tại chỗ. Khoảng 13h ngày 27/10, đang xây tô ở tầng 17 của công trình tại 278-280 Nam Kỳ khởi nghĩa, Q.3, TP.HCM, anh Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1986, quê Bến Tre) phát hiện người làm cùng là anh Nguyễn Văn Tuấn Em (SN 1998, quê Đồng Tháp) bị ngã, rơi xuống dưới khu giàn giáo ở phía ngoài tầng 13, tử vong tại chỗ. Được biết, Nguyễn Văn Tuấn Em vào làm việc tại công trình gần được 1 tháng và không được ký hợp đồng lao động. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Con rể phát hiện mẹ vợ tử vong với nhiều vết thương. Khoảng hơn 11h ngày 29/10, nhận được tin báo từ thợ xây nhà về việc không liên lạc được cho bà T.T.T.H. (58 tuổi, tạm trú phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), anh D.C.T. (con rể bà H.) đến căn nhà đang xây tìm và phát hiện mẹ vợ tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 6h sáng cùng ngày, bà H. có ra mở cửa cho ông N.Q. L. (50 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào nhà. Ít phút sau đó thì ông L. ra về. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)



Đâm bị thương chồng cũ rồi thản nhiên chụp ảnh selfie, đăng lên mạng xã hội. Một phụ nữ tên Olga Vaori (25 tuổi, ở Surgut, khu tự trị Khanty-Mansi thuộc vùng Siberia, Nga) đã đâm vào bụng chồng cũ là Smirnov, khiến anh này bị thương, máu chảy bê bết. Đáng nói, sau đó, Vaori còn thản nhiên chụp ảnh selfie, rồi đăng lên mạng xã hội “khoe”. Vaori cho biết chồng cũ đã bóp cổ cô khi hai người tranh luận gay gắt. Cô sau đó bị bắt với cáo buộc hành động "vượt quá tình huống phòng vệ hợp pháp". Tuy nhiên, Vaori không bị giam mà được tại ngoại để chăm sóc con gái hai tuổi.

