Bản tin 8H: Nữ tạp vụ nhặt được 4 lượng vàng trả lại cho khách

Ngày 24/7, đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP cho bà Châu Thị Thu Thủy (35 tuổi), nữ tạp vụ khách sạn trên địa bàn. Trước đó, trong lúc dọn phòng khách sạn, nữ tạp vụ phát hiện sợi dây chuyền 4 lượng vàng 18K do khách đánh rơi trên sàn nhà. Nữ tạp vụ đã mang đến bộ phận lễ tân để nộp cho cảnh sát, tìm người mất trả lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/7), các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ đêm ngày 26/7 đến ngày 31/7, mưa giông ở Bắc Bộ tăng lên, các tỉnh trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ khoảng 27/7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở các khu vực trên.

Theo thông báo từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) sẽ mở cửa đón khách đến dâng hương từ ngày 24/7 đến hết ngày 27/7. Cũng dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 24/7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng tập trung đông người. Song song với phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết..., không để dịch chồng dịch.

Phó cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường cho biết cơ quan này vừa nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tạm dừng các chuyến bay quốc tế đến và đi tại sân bay Đà Nẵng. Các chuyến bay quốc tế dự kiến đến Đà Nẵng được điều hướng đi sân bay khác để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các sân bay quốc tế còn lại như Nội Bài, Vân Đồn, Cần Thơ, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất... vẫn đảm nhiệm đón các chuyến bay đưa chuyên gia nước ngoài đến làm việc và đưa công dân Việt Nam hồi hương.

Sáng ngày 25/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19. Đây là trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. Như vậy tròn 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 414 là nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng. Bệnh nhân 415 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại xã Ninh sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 17/7, cả hai trường hợp này từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình. Hiện cả hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/7, tin từ Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An, cho biết đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Duy Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi và bà N.T.T, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Lý do, ông Minh và bà T. có quan hệ bất chính, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu… UBND huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức chức vụ Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Minh. Còn phía Ban chấp hành Hội nông dân huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức bà T. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh